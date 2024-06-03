Есть множество секс-поз, но, конечно, для первого раза не все они подходят. Для этого важного момента самое главное, чтобы оба чувствовали себя максимально комфортно в ситуации, которая и без того является несколько сложной. А потому позы следует выбирать среди проверенных временем.
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Жизнь – не порно: несколько советов для первого секса
- Первое, о чем следует помнить: жизнь не похожа на порнофильм. Секс – это вид отношений, а значит, ты не можешь просто прийти и начать. Нужно создать атмосферу, ощущения, разговаривать, шутить, нагревать все понемногу.
- Важно также подготовить презервативы и лубрикант, и знать, как их использовать. Важно с первого момента начала половой жизни сохранять здоровые и безопасные сексуальные привычки.
- Смирись с тем, что может возникнуть определенный дискомфорт, и не формируй завышенных ожиданий. В большинстве случаев секс в первый раз – катастрофа, но со временем все налаживается. Ты также не должен делать то, чего вы оба не хотите.
- Заметь и то, что проникновение – это не самое важное, есть тысяча способов дарить и получать удовольствие. Не будь одержим проникновением. Не допускай болевых ощущений во время него. И двигайся естественно.
Вот 5 позиций, которые хорошо подходят для первого раза / Изображения MH USA
5 лучших позиций для первого секса
- Миссионерская. Это удобная позиция, к ней легче всего прийти естественно. Она облегчает проникновение и удобна для обоих. Кроме того, есть зрительный контакт, что должно помочь сблизиться, поцеловаться и убедиться, что с другим все в порядке.
- Ложки. Эта поза очень удобная и очень любящая, что идеально в момент, когда вы немного напряжены, как, например, в первый раз. Она также имеет преимущество для стеснительных, поскольку мужчина сзади и сбоку, поэтому нет прямого зрительного контакта.
- Наездница. Эта поза может быть адаптирована как для анального, так и для вагинального секса, что делает ее идеальной для любого. Изюминкой позы является то, что, в отличие от двух предыдущих, здесь женщина (или партнеры других полов) контролирует ситуацию: ритм, глубину и тому подобное. Поза также позволяет контактировать глазами и даже обниматься.
- Собачка. Это как миссионерская, но человек, в которого проникают, располагается лицом вниз. Эта позиция очень интересна тем, что проникновение будет очень контролируемым и не очень глубоким, что устраняет некоторый риск того, что оно может быть болезненным.
- Румсервис. Менее стеснительные будут в восторге от этой позы, ведь идеальное место для нее – перед зеркалом в ванной комнате. Там женщина может опереться на раковину, пока мужчина проникает сзади. Видеть себя и пару в зеркале во время секса для кого-то может быть немного жестко, а кому-то это покажется невероятно сексуальным.