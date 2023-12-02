Кому-то нравится акробатический, творческий и интенсивный секс, а для кого-то он может быть довольно простым. Кто-то ценит эмоциональную связь, а кто-то предпочитает спонтанность и фактор неожиданности. В мире секса существует множество вариантов, стилей и возможностей.

Стоит внимания Для смелых ценителей барной культуры: как приготовить коктейль Last Man Standing

Психология показывает, что некоторые факторы могут играть роль как в усилении, так и в ослаблении сексуального опыта. Некоторые эксперты отмечают важность оптимального выбора времени для секса, в то время как другие подчеркивают необходимость иметь связь с человеком для того, чтобы быть близкими друг с другом.

Хороший секс: как сделать его еще интереснее

Однако даже с учетом этих аспектов сексуальная встреча может быть как незабываемой, так и разочаровывающей или даже катастрофической – и это не обязательно должно быть связано с физическими проблемами или продолжительностью акта.

Как и в случае с отличным поцелуем, существуют факторы, которые следует учитывать, понимать и применять, чтобы повысить шансы на хороший секс. В конце концов, как и в большинстве вещей в жизни, здесь важно найти правильный баланс и понять потребности и предпочтения вашего партнера.

1. Говорите открыто друг с другом

Нехватка общения имеет далеко идущие последствия. Она может повлиять на отношения, усложнить нашу работу, а также стать причиной возникновения проблем сексуального характера.

Если ты не общаешься, не задаешь вопросов и не слушаешь, твоя партнерша остается в неведении относительно того, что тебе нравится, что тебе нужно, что тебе не нравится или что ты хотел бы попробовать. Становится трудно понять или познать другого человека.

Поэтому очень важно говорить о сексе. Это не обязательно должно происходить немедленно, но это то, что должно быть нормализовано с твоей партнершей. Таким образом, фантазии, интересы, сомнения, тревоги и все, что выходит за рамки физического, можно обсуждать открыто.

2. Не сосредотачивайся только на "цели"

Постоянная погоня за оргазмом иногда заставляет нас забыть, что секс – это больше, чем просто финал. Во-первых, давление, связанное с необходимостью достичь оргазма любой ценой, может вызвать стресс и беспокойство относительно эффективности, что, как правило, осложняет ситуацию.

Во-вторых, если ты заботишься только о собственном удовольствии и пренебрегаешь удовольствием партнера, ты можешь быть разочарованным чаще, чем удовлетворенным. Это, в свою очередь, может повлиять не только на одну сексуальную встречу, но и перевернуть всю твою личную жизнь с ног на голову. Итак, как насчет того, чтобы немного расслабиться и наслаждаться путешествием вместо того, чтобы зацикливаться на пункте назначения?



Сосредотачивайся на процессе, а не на "цели" / Фото lookstudio

3. Обрати внимание на свое эмоциональное состояние

Если ты не очень хорошо чувствуешь себя эмоционально в этот момент – то ли из-за стресса, тревоги или чего-то другого – тебе будет трудно получить замечательный сексуальный опыт. Наконец, мозг – это не только математика, это еще и достаточно важный сексуальный орган. Поэтому, чтобы получать большее удовольствие в постели, стоит также позаботиться о своем психическом здоровье.

Если у тебя не будет ясной головы, то в результате пострадает и секс. Для увлекательного секса важно, чтобы ты был не только физически здоров, но и психически.

4. Создай связь со своей партнершей

Не менее важным, чем поцелуй, есть эмоциональная связь со своей сексуальной партнершей. Эксперты объясняют, что это может улучшить наш опыт – для этого нам даже не обязательно добиваться кульминации. Конечно, это не значит, что все происшествия без обязательств плохи.

Но если есть более глубокая связь, шансы на положительный опыт просто выше. Ведь другой человек уже знает тебя и твои предпочтения.

Читай также Знакомство после 40: пять важных советов, которые не следует игнорировать

Секс – это об удовольствии. Поэтому призываем сосредоточить внимание на этом. Пусть в приоритете будут приятные ощущения, эмоциональная связь и удовольствие процесса.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.