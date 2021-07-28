Певица Сиара похвасталась соблазнительными формами в бикини: фото и видео

Сиара – одна из наших любимых звезд. Поэтому мы просто не могли обойти вниманием ее новый пост, на котором красавица появилась в бикини. Такие фотографии 35-летней певицы – настоящая находка. Поэтому Men 24 предлагает тебе также насладиться соблазном от Сиары!

Певица Сиара однозначно знает о своих выигрышных сторонах. Поэтому она с огромным удовольствием делится со своими подписчиками фотографиями не только в стильных образах, но и в бикини. Один из последних постов – яркое этому доказательство.

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На фотографиях Сиара позирует в бикини с леопардовым принтом. Оно просто идеально подчеркивает формы красавицы. Неудивительно, что за считанные часы пост певицы собрал сотни тысяч лайков, а также безумное количество комментариев:

"Самая сексуальная мама в мире";

"Тело просто невероятное";

"Мне нужен твой тренировочный план";

"Трое детей? Откуда?";

"Очень милая";

"Сиара, ты безупречна";

"Мы любим тебя".

Айда подписываться на Сиару. На ее странице всегда найдется что-то соблазнительное и горяченькое. А еще не поленись поставить лайк красавице и оставить комментарий под постом.

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