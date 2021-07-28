Співачка Сіара похизувалася спокусливими формами у бікіні: фото та відео

Сіара – одна з наших улюблених зірок. Тож ми просто не могли оминути увагою її новий пост, на якому красуня з'явилася у бікіні. Такі світлини 35-річної співачки – справжня знахідка. Тому Men 24 пропонує тобі також насолодитися спокусою від Сіари!

Співачка Сіара однозначно знає про свої виграшні сторони. Тож вона з величезним задоволенням ділиться зі своїми підписниками світлинами не лише у стильних образах, а й у бікіні. Один з останніх постів – яскравий цьому доказ.

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На світлинах Сіара позує у бікіні з леопардовим принтом. Воно просто ідеально підкреслює форми красуні. Тож не дивно, що за лічені години пост співачки зібрав сотні тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів:

"Найсексуальніша мама у світі";

"Тіло просто неймовірне";

"Мені потрібен твій тренувальний план";

"Троє дітей? Звідки?";

"Дуже мила";

"Сіара, ти бездоганна";

"Ми любимо тебе".

Гайда підписуватися на Сіару. На її сторінці завжди знайдеться щось спокусливе та гаряченьке. А ще не полінуйся поставити лайк красуні та залишити коментар під постом.

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