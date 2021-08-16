Сколько людей мыли руки после туалета в докоронавирусную эпоху: интересная карта
Источник:BVA
Международная сеть исследовательских и учебных заведений WIN и Gallup International в 2015 году провела масштабный опрос в Европе. Вопрос касался мытья рук после посещения туалета.
В общем опросили людей в 63 странах. Каждому участнику задавали такой вопрос: "Моете ли вы руки водой с мылом после посещения туалета?" Ответить надо было только "да" или "нет".
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Опросники не уточняли, моют ли люди руки без мыла. Очевидно потому, что такое мытье убирает грязь, но очень мало помогает в борьбе с бактериями:
- Ученые давно доказали, что использование обычного, даже не антибактериального мыла, позволяет преодолеть до 82% опасных бактерий, а использование воды без мыла – не более 48%.
Мой руки обязательно с мылом – не ленись и не забывай / Фото unsplash
Лидирующая тройка стран, где руки мыли больше всего людей
- Саудовская Аравия – 97%.
- Босния и Герцеговина – 96%.
- Турция – 94% (столько же – в Алжире, Ливане и Папуа-Новой Гвинеи).
И три страны, где почему-то не так глубоко укоренилась привычка мыть руки
- Китай – 23%.
- Япония – 30%.
- Южная Корея – 39%.
В Европе самый низкий показатель – в Нидерландах, он составлял 50%. В Украине же ситуация была вполне приличной – 71%.Обрати внимание: со времени начала пандемии коронавируса отношение к мытью рук изменилось. Впрочем, к сожалению, пока что у нас нет актуальной статистики, чтобы сравнить ее с данными 2015 года.
Чешский лингвист Якуб Мариан сделал карту, которая показывает, сколько процентов жителей разных стран Европы моют руки с мылом после туалета – по их же словам и по данным вышеупомянутого опроса.
Интересная карта Европы по мытью рук после туалета / Инфографика Якуба Мариана
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