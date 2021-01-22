Да, во времена пандемии соблюдение правил гигиены стало особенно важным. Но от ежедневного тщательного мытья всего тела мылом может быть больше вреда, чем пользы. На самом деле, как говорят ученые, есть только 3 части тела, которые нуждаются именно в таком уходе.

Никто не спорит, что соблюдать правила гигиены – необходимо. Особенно касаемо рук, которые являются наиболее контактной частью тела. Но сегодня на Men 24 поговорим о тех частях тела (кроме рук), которые следует тщательно мыть ежедневно.

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Почему не стоит тщательно мыться каждый день

Автор книги "Бьюти-минимализм" и доцент кафедры дерматовенерологии Университета Торонто Сэнди Скотницки утверждает, что ежедневное мытье мылом тела с головы до пят может привести к неприятным кожным заболеваниям – речь об экземе, псориазе и кожных аллергиях.

За 23 года врачебной практики она видела сотни мужчин, которые "мылись с гелем для душа дважды в день, потому что потели на тренировках" . И поэтому получили проблемы с кожей.

Что же советовала таким мужчинам врач? Прекратить мыться настолько тщательно, и ограничиться ополаскиванием теплой водой.



Врачи советуют ополаскиваться теплой водой вместо тщательного мытья ежедневно / Фото milled

Почему так? Потому что на коже, как и в кишечнике, рту, носу, в бронхах и легких, живут сотни миллиардов микроорганизмов – полезных и вредных. Их баланс называют микробиотой.

Так вот: ежедневное тщательное мытье с мылом нарушает этот баланс.

К тому же излишне частое использование дезодорантов, зубной пасты и шампуня, которые в основном содержат консерванты (парабены) также уничтожает полезные микроорганизмы, а вот перед опасными бактериями – не защищает.

Проще говоря: излишне старательное и частое мытье уничтожает кожный слой полезных бактерий и снижает иммунитет к вирусам.



За чистотой каких частей тела надо следить? Об этом – ниже / Фото unsplash

Какие три единственные части тела таки надо мыть каждый день

По словам Скотницки, на самом деле только 3 части тела нужно мыть мылом каждый день (кроме рук, напомним):

Подмышки. Пах. Ноги.

Эти три зоны тела больше всего привлекают грибки, и наиболее уязвимы для инфекций.

А мыть все тело тщательно и с мылом следует не чаще 2 раз в неделю.

В остальные дни ополаскивания теплой водой вполне достаточно.