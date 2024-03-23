Сколько людей готовы отказаться от свидания из-за знака Зодиака: результаты впечатляют

Все мы точно хотя бы раз в жизни слышали о совместимости по знаку Зодиака. И, как выяснилось, в последнее время люди все чаще обращаются к ней. И даже готовы не продолжать общение из-за этого.

Как выяснилось, почти половина австралийцев считают, что совместимость по знаку Зодиака важна для поиска романтического партнера, как показало новое исследование.

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Совместимость по знаку Зодиака важна

Исследование Tinder показало, что 42% австралийцев обращаются к астрологии, чтобы управлять своей личной жизнью, а 30% представителей поколения Z во всем мире признаются, что проверяют знак Зодиака партнера перед тем, как встретиться с ним.

Исследование показало, что Львы чаще всего указывают свой знак Зодиака в профиле на сайте знакомств, а Девы, Близнецы и Весы чаще всего получают "лайки" в интернете.

Несмотря на то, что астрология и знаки Зодиака часто считаются женским увлечением, большая доля мужчин также с гордостью демонстрируют свои знаки Зодиака в сети.

Среди мужчин-пользователей Tinder наиболее рекламируемыми зодиакальными знаками были Лев, Скорпион, Рак, Телец и Весы, а среди женщин-пользователей – Лев, Весы, Близнецы, Дева и Телец.

Астролог и писатель Мэтт Галеа сказал, что знание "хотя бы немного" об астрологии может иметь большое значение во время знакомства.

Дело не только в том, что происходит в космосе, а в понимании того, чего стремятся люди разных знаков, как на это реагировать и как наладить более значимые связи с вашим партнером, независимо от его знака,

– сказал он.

Чтобы заполнить пробел в понимании для тех, кто не интересуется астрологией, Tinder выпустил "Руководство по астрологии и знакомствам для парней" (Bloke's Guide to Astrology and Dating).



Каждый третий проверяет знак Зодиака перед свиданием / Фото svetlanasokolova

Пособие призвано служить универсальным справочником для мужчин, которые не знают, как ориентироваться в мире астрологии, особенно учитывая то, что подавляющее большинство австралийцев считают ее такой важной.

Кирсти Данн из Tinder Australia говорит, что разговор об астрологии на свидании может стать "идеальным началом разговора".

"Мы знаем, насколько важны хорошие профили, а добавление интересов и выбора образа жизни является ключевым", – сказала она.

Зодиак уже входит в пятерку самых популярных интересов как среди австралийских женщин, так и среди мужчин, поэтому использование звезд может стать идеальным началом разговора и, определенно, улучшить профиль.

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Пособие содержит пошаговую инструкцию, рекомендации по первым свиданиям и темам для разговоров, а также краткий обзор кристаллов и многое другое.