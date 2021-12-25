Как снизить стресс за считанные секунды: простой и приятный метод

В канун праздников стресс сопровождает нас буквально везде. Так что нужно научиться справляться с ним. И желательно это делать в считанные секунды.

Ты, конечно, можешь заниматься спортом, уделять время хобби, слушать музыку или медитировать. Но есть и другие методы, которые помогут справиться со стрессом. И одним из самых простых мы поделимся дальше.

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Объятия, чтобы избавиться от стресса

Научные исследования показали, что объятия помогают снизить выработку кортизола. Так что они способны лишить или хотя бы приглушить стресс.

Что же делать, если ты наедине со своим стрессом? Даже в этом случае объятия – самообъятия – могут помочь. Исследование, проведенное в Германии, показало, что самообъятия позволили участникам снизить уровень кортизола. Конечно же, это не то же самое, что обнимать друзей, партнеров или членов семьи.

Но исследование показало, что многим участникам было даже приятнее обнимать себя, чем ассистента.

Один из экспертов по психологии рассказал, что физический контакт между женатыми людьми, например, не только снижает стресс. Он еще и повышает самооценку и уверенность в том, что вы справитесь с трудностями.



Объятия помогут снизить уровень стресса / Фото Priscilla Du Preez

Как работают самообъятия?

Итак, если ты оказался в стрессовой ситуации и ищешь способ быстро снять стресс, этот простой трюк – отличная идея. Достаточно 20 секунд. Эксперты рекомендуют обнимать себя так, чтобы твои руки были на сердце и животе: правая рука на сердце, а левая – на аппендиксе. Или попробуй объятия бабочки: скрести руки перед собой – правую руку положи на левое плечо и наоборот.

Если ты слишком напряжен, можешь похлопать себя пальцами по плечу. Это помогает.

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Возьми на вооружение этот обычный способ побороть стресс. Если же видишь, что кто-нибудь из твоего окружения очень переживает, то подойди и обними его. Это однозначно поможет снять возникшее напряжение.