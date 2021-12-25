Як знизити стрес за лічені секунди: простий і приємний метод
Джерело:GQ
Напередодні свят стрес супроводжує нас буквально скрізь. Тож потрібно навчитися справлятися з ним. І бажано це робити за лічені секунди.
Ти, звичайно ж, можеш займатися спортом, приділяти час хобі, слухати музику або медитувати. Але є й інші методи, які допоможуть впоратися зі стресом. І одним з найпростіших ми поділимося далі.
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Обійми, щоб позбутися стресу
Наукові дослідження показали, що обійми допомагають знизити вироблення кортизолу. Тож вони здатні позбавити або бодай приглушити стрес.
Що ж робити, якщо ти наодинці зі своїм стресом? Навіть у цьому випадку обійми – самообійми – можуть допомогти. Дослідження, проведене в Німеччині, показало, що самообійми дозволили учасникам знизити рівень кортизолу. Звичайно ж, це не те саме, що обіймати друзів, партнерів або членів сім'ї.
- Але дослідження показало, що багатьом учасникам було навіть приємніше обіймати себе, ніж асистента.
Один з експертів з психології розповів, що фізичний контакт між одруженими людьми, наприклад, не лише знижує стрес. Він ще й підвищує самооцінку та впевненість у тому, що ви впораєтеся з труднощами.
Обійми допоможуть знизити рівень стресу / Фото Priscilla Du Preez
Як працюють самообійми?
Отже, якщо ти опинився у стресовій ситуації та шукаєш спосіб швидко зняти стрес, цей простий трюк – чудова ідея. Достатньо 20 секунд. Експерти рекомендують обіймати себе так, щоб твої руки були на серці та животі: права рука на серці, а ліва – на апендиксі. Або ж спробуй обійми метелика: схрести руки перед собою – праву руку поклади на ліве плече й навпаки.
- Якщо ти надто напружений, то можеш поплескати себе пальцями по плечу. Це допомагає.
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Візьми на озброєння цей простий метод побороти стрес. Якщо ж бачиш, що хтось з твого оточення дуже переживає, то підійди й обійми його. Це однозначно допоможе зняти напругу, яка виникла.