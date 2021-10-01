София Вергара поздравила подписчиков с Днем кофе голым фото

1 октября 2021 , 04:24
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Источник:

инстаграм Софии Вергары

София Вергара не устает поражать и радовать своих подписчиков в инстаграме. На этот раз актриса поделилась архивным фото, на котором она позирует полностью обнаженной посреди кофе. Таким образом она решила поздравить с Днем кофе. Ох, от такого кофе мы бы точно не отказались ни утром, ни ночью.

Этот кадр, хоть он и архивный, сводит с ума каждого, кто на него посмотрит. Более того, после него кофе полюбят даже те, кто терпеть не мог этот напиток.

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Поклонникам Софии Вергары безумно понравилась фотография, на которой она позирует обнаженной. Об этом свидетельствуют не только почти 850 тысяч лайков, а также множество комментариев:

  • "Никто не смотрит на кофе";
  • "Самая красивая женщина в мире";
  • "Какая же ты потрясающая";
  • "Я люблю тебя";
  • "Ты просто безупречна";
  • "София, я обожаю тебя";
  • "Очень горячая";
  • "Скучаю по тебе, девочка".


На архивном фото голая София Вергара позирует среди кофе / Фото с инстаграма Вергары

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София Вергара чрезвычайно сексуальная. Поэтому самое малое, что ты можешь сделать, – подписаться на нее. Гарантируем, тебе понравится то, что регулярно выкладывает на своем инстаграме актриса!

Автор: Назарій Лазур