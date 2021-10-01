София Вергара поздравила подписчиков с Днем кофе голым фото
Источник:инстаграм Софии Вергары
София Вергара не устает поражать и радовать своих подписчиков в инстаграме. На этот раз актриса поделилась архивным фото, на котором она позирует полностью обнаженной посреди кофе. Таким образом она решила поздравить с Днем кофе. Ох, от такого кофе мы бы точно не отказались ни утром, ни ночью.
Этот кадр, хоть он и архивный, сводит с ума каждого, кто на него посмотрит. Более того, после него кофе полюбят даже те, кто терпеть не мог этот напиток.
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Поклонникам Софии Вергары безумно понравилась фотография, на которой она позирует обнаженной. Об этом свидетельствуют не только почти 850 тысяч лайков, а также множество комментариев:
- "Никто не смотрит на кофе";
- "Самая красивая женщина в мире";
- "Какая же ты потрясающая";
- "Я люблю тебя";
- "Ты просто безупречна";
- "София, я обожаю тебя";
- "Очень горячая";
- "Скучаю по тебе, девочка".
На архивном фото голая София Вергара позирует среди кофе / Фото с инстаграма Вергары
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София Вергара чрезвычайно сексуальная. Поэтому самое малое, что ты можешь сделать, – подписаться на нее. Гарантируем, тебе понравится то, что регулярно выкладывает на своем инстаграме актриса!