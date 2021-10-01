Софія Вергара привітала підписників з Днем кави голим фото
Джерело:інстаграм Софії Вергари
Софія Вергара не втомлюється вражати та тішити своїх підписників в інстаграмі. Цього разу актриса поділилася архівним фото, на якому вона позує повністю оголеною посеред кави. Таким чином вона вирішила привітати з Днем кави. Ох, від такої кави ми б точно не відмовилися ані зранку, ані вночі.
Цей кадр, хоч він і архівний, зводить з розуму кожного, хто на нього гляне. Ба більше, після нього каву полюблять навіть ті, хто терпіти не міг цей напій.
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Прихильникам Софії Вергари шалено сподобалася світлина, на якій вона позує голою. Про це свідчать не лише майже 850 тисяч лайків, а також безліч коментарів:
- "Ніхто не дивиться на каву";
- "Найкрасивіша жінка у світі";
- "Яка ж ти приголомшлива";
- "Я люблю тебе";
- "Ти просто бездоганна";
- "Софія, я обожнюю тебе";
- "Дуже гаряча";
- "Сумую за тобою, дівчинко".
На архівному фото гола Софія Вергара позує посеред кави / Фото з інстаграму Вергари
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Софія Вергара надзвичайно сексуальна. Тож найменше, що ти можеш зробити, – підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно викладає на своєму інстаграмі актриса!