Софія Вергара привітала підписників з Днем кави голим фото

1 жовтня 2021 , 04:24
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Джерело:

інстаграм Софії Вергари

Софія Вергара не втомлюється вражати та тішити своїх підписників в інстаграмі. Цього разу актриса поділилася архівним фото, на якому вона позує повністю оголеною посеред кави. Таким чином вона вирішила привітати з Днем кави. Ох, від такої кави ми б точно не відмовилися ані зранку, ані вночі.

Цей кадр, хоч він і архівний, зводить з розуму кожного, хто на нього гляне. Ба більше, після нього каву полюблять навіть ті, хто терпіти не міг цей напій.

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Прихильникам Софії Вергари шалено сподобалася світлина, на якій вона позує голою. Про це свідчать не лише майже 850 тисяч лайків, а також безліч коментарів:

  • "Ніхто не дивиться на каву";
  • "Найкрасивіша жінка у світі";
  • "Яка ж ти приголомшлива";
  • "Я люблю тебе";
  • "Ти просто бездоганна";
  • "Софія, я обожнюю тебе";
  • "Дуже гаряча";
  • "Сумую за тобою, дівчинко".


На архівному фото гола Софія Вергара позує посеред кави / Фото з інстаграму Вергари

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Софія Вергара надзвичайно сексуальна. Тож найменше, що ти можеш зробити, – підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно викладає на своєму інстаграмі актриса!

Автор: Назарій Лазур