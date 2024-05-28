Группа Юпитера: самые интересные факты о планетах Солнечной системы

К планетам группы Юпитера относятся сам Юпитер, а также Сатурн, Уран и Нептун. Далее расскажем подробно и самое интересное о каждом из этих космических тел.

Пятая планета от Солнца, Юпитер, является гигантским газовым миром, самой массивной планетой нашей Солнечной системы. В общем она весит более чем вдвое больше всех остальных планет вместе взятых.

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Юпитер – самая большая планета Солнечной системы

Юпитер известен также закрученными многоцветными облаками – такой эффект создают разные виды следовых газов.

А главной особенностью закрученных облаков Юпитера является Большое красное пятно – гигантский шторм более 10 тысяч миль в ширину, который длится много лет. И по меньшей мере прошедшие 150 он бушевал со скоростью более 400 миль в час.

Также у Юпитера есть сильное магнитное поле и 75 спутников. Так что он сам по себе похож на миниатюрную солнечную систему.

Краткие факты о Юпитере:

Открытие – известен грекам и видим невооруженным глазом.

Название – в честь правителя римских богов.

Диаметр – 139 822 километра.

Орбита – 11,9 земного года.

Сутки – 9,8 земного часа.



Юпитер / Фото NASA

Сатурн – бриллиант с кольцами

Шестая планета от Солнца, Сатурн, наиболее известен своими кольцами. Когда Галилео Галилей впервые исследовал Сатурн в начале 1600-х годов, он думал, что это объект из трех частей – планеты и двух больших спутников с обеих сторон.

Более 40 лет спустя Христиан Гюйгенс определил, что это кольца, и куда подробнее описал всю систему Сатурна. Кольца этой планеты, к слову, состоят из льда и камня, но ученые еще не уверены, как они образовались.

Сама же газообразная планета в основном состоит из водорода и гелия и имеет много спутников.

Краткие факты о Сатурне:

Открытие – известен грекам и видим невооруженным глазом.

Название – в честь римского бога земледелия.

Диаметр – 120 500 километров.

Орбита – 29,5 земного года.

Сутки – примерно 10,5 земного часа.



Сатурн / Фото NASA

Уран – самая наклонная планета Солнечной системы

Седьмая планета от Солнца, Уран – несколько странная. Там есть облака из сероводорода (это то самое вещество, от которого тухлые яйца так неприятно пахнут). А вот метан в атмосфере придает планете сине-зеленый оттенок.

Уран вращается с востока на запад, как Венера. Но в отличие от Венеры или любой другой планеты его экватор расположен почти под прямым углом к ​​орбите. То есть, Уран главным образом вращается "на боку".

Астрономы считают, что 4 миллиарда лет назад вдвое больший Земли объект столкнулся с Ураном, что и сформировало такой угол его наклона. Наклона, который формирует на планете продолжающиеся более 20 лет экстремальные сезоны. А еще и Солнце бьет в один или другой полюс на протяжении 84 земных лет за один заход.

К слову, то же упомянутое древнее столкновение выбросило на орбиту Урана камни и лед, которые позже стали частью из 27 спутников планеты. Которая, заметим, имеет 13 комплектов колец – но слабых, не столь заметных, как у Сатурна.

Краткие факты об Уране:

Открытие – 1781, Уильям Гершель (хотя сначала Уран считали звездой).

Название – в честь эллинского бога неба, отца Сатурна и деда Юпитера.

Диаметр – 51 120 километров.

Орбита – 84 земных года.

Сутки – 18 земных часов.



Уран / Фото NASA

Нептун – штормовой гигант

Восьмая планета от Солнца, Нептун, похожа на Уран по размеру. Она известна сверхзвуковыми сильными ветрами и жуткой стужей.

Нептун очень далеко от Земли – в 30 раз дальше от Солнца, чем наша планета. Также он примерно в 17 раз больше Земли и имеет каменное ядро.

Интересно, что Нептун стал первой планетой, существование которой предвидели с помощью математики (благодаря неровностям орбиты Урана) – то есть еще до того, как ее визуально обнаружили.

Краткие факты о Нептуне:

Открытие – 1846 год.

Название – в честь римского бога воды.

Диаметр – 49 530 километров.

Орбита – 165 земных лет

Сутки – 19 земных часов.



Нептун / Фото NASA