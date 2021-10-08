Стоит попробовать этой ночью: секс-позы, которые нравятся женщинам больше всего

Мы не устаем подбрасывать тебе новые полезные советы, которые положительно повлияют на интимную жизнь. На этот раз попробуем сосредоточить свое внимание на сексуальных позициях, которые нравятся женщинам больше всего. Возьми их на вооружение, чтобы ваше свидание в спальне было обречено на успех.

Не все барышни могут вслух озвучить свои желания. Но, к счастью, некоторые из них таки не стесняются это делать. Именно благодаря им мы знаем 5 самых любимых секс-поз женщин. Их мы и рекомендуем брать на вооружение!

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5 место: Всадница

Она садится на тебя и скачет к горизонту оргазма. Всадница обычно позволяет женщине определять скорость и глубину проникновения. А еще она позволяет стимулировать точку G и клитор в зависимости от угла.

Твоя же задача – любоваться своей девушкой, пока она скачет на тебе. Буквально пожирай ее взглядом, чтобы ее желание разгоралось со все новой и новой силой.



В позиции Всадница руководит процессом твоя девушка / Фото Pixabay

4 место: Обратная всадница

В этом положении женщина может получить еще больше удовольствия. А все потому, что оно предусматривает глубокое проникновение. Да, ты не можешь смотреть ей в глаза во время секса в этой позиции. Но это не мешает тебе гладить ее спину, разминать ягодицы и вообще ласкать ее.

Если же вы хотите поддерживать зрительный контакт – отдайте предпочтение сексу в этой позиции где-то около зеркала.

3 место: 69

Оральный секс нравится не всем женщинам. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, – предложить заняться им в позиции 69. Это позволит каждому из вас пытаться дарить удовольствие друг другу. А это уже гарантирует настоящий взрыв эмоций и ощущений, которые сделают ночь еще жарче. Гарантируем!

Совет: можешь попробовать просто закрыть глаза и наслаждаться моментом. Это позволит дарить ей еще больше кайфа!

2 место: Doggy Style

Это просто идеальная сексуальная позиция. И не только потому, что в ней твоя партнерша выглядит очень сексуальной. А еще и потому, что она позволяет на полную ощутить всю твою силу и похоть.

Предложи ей во время секса в этой позиции свести ноги. Это позволит получить еще больше удовольствия во время секса в Doggy Style.



Doggy Style предусматривает глубокое проникновение во время секса / Фото Pixabay

1 место: Миссионерская позиция

Эта позиция зря считается скучной. Она для ценителей, которые знают, что хороший секс требует не акробатических па, а целеустремленности и близости. Смотри ей в глаза, обнимай, целуй, не забывай играть с ее сосками и ласкать клитор. Шепчи что-то приятное на ухо. Ею пронесется настоящий ураган приятных ощущений.

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В следующий раз рекомендуем попробовать одну из этих позиций. Гарантируем, твоя девушка оценит то, что ты выбрал положение, которое позволяет ей получить максимум удовольствия!