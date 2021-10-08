Варто спробувати цієї ночі: секс-пози, які подобаються жінкам найбільше

Ми не втомлюємося підкидати тобі нові корисні поради, які позитивно вплинуть на інтимне життя. Цього разу спробуємо зосередити свою увагу на сексуальних позиціях, які подобаються жінкам найбільше. Візьми їх на озброєння, щоб ваше побачення у спальні було приречене на успіх.

Не всі панянки можуть вголос озвучити свої бажання. Але, на щастя, деякі з них таки не соромляться це робити. Саме завдяки їм ми знаємо 5 найулюбленіших секс-поз жінок. Їх ми й рекомендуємо брати на озброєння!

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

5 місце: Вершниця

Вона сідає на тебе та скаче до горизонту оргазму. Вершниця зазвичай дозволяє жінці визначати швидкість та глибину проникнення. А ще вона дозволяє стимулювати точку G та клітор у залежності від кута.

Твоя ж задача – милуватися своєю дівчиною, поки вона гарцює на тобі. Буквально пожирай її поглядом, щоб її бажання розгоралося з усе новою й новою силою.



У позиції Вершниця керує процесом твоя дівчина / Фото Pixabay

4 місце: Обернута вершниця

У цьому положенні жінка може отримати ще більше задоволення. А все тому, що воно передбачає глибоке проникнення. Так, ти не можеш дивитися їй в очі під час сексу в цій позиції. Але це не заважає тобі гладити її спину, розминати сідниці та й узагалі пестити її.

Якщо ж ви хочете підтримувати зоровий контакт – віддайте перевагу сексу у цій позиції десь біля дзеркала.

3 місце: 69

Оральний секс подобається не усім жінкам. Тож найкраще, що ти можеш зробити, – запропонувати зайнятися ним у позиції 69. Це дозволить кожному з вас намагатися дарувати задоволення один одному. А це вже гарантує справжній вибух емоцій і відчуттів, які зроблять ніч ще спекотнішою. Гарантуємо!

Порада: можеш спробувати просто заплющити очі й насолоджуватися моментом. Це дозволить дарувати їй ще більше кайфу!

2 місце: Doggy Style

Це просто ідеальна сексуальна позиція. І не лише тому, що у ній твоя партнерка виглядає максимально сексуальною. А ще й тому, що вона дозволяє на повну відчути усю твою силу та хіть.

Запропонуй їй під час сексу у цій позиції звести ноги. Це дозволить отримати ще більше задоволення під час сексу в Doggy Style.



Doggy Style передбачає глибоке проникнення під час сексу / Фото Pixabay

1 місце: Місіонерська позиція

Ця позиція дарма вважається нудною. Вона для поціновувачів, які знають, що хороший секс вимагає не акробатичних па, а цілеспрямованості та близькості. Дивися їй у вічі, обіймай, цілуй, не забувай гратися з її сосками та пестити клітор. Шепочи щось приємне на вухо. Нею пронесеться справжній ураган приємних відчуттів.

Це цікаво Задоволення битиме фонтаном: ця секс-поза підвищує шанси на одночасний оргазм

Наступного разу рекомендуємо спробувати одну з цих позицій. Гарантуємо, твоя дівчина оцінить те, що ти обрав положення, яке дозволяє їй отримати максимум задоволення!