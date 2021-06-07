Стринги и чулки: а когда-то это была мужская одежда

Ты уже знаешь, что женщины сейчас одевают немало вещей, которые когда-то придумали и создали для мужчин. Вот такая ирония судьбы.

Но сегодня на Men 24 мы вспомним о двух предметах гардероба, которые и сегодня многие мужчины любят примерять. Хотя "народное мнение" считает их исключительно женскими аксессуарами.

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Стринги

Стринги – если кто не знает – это такие трусы, которые прикрывают половые органы спереди, но ничего не прикрывают сзади. Так вот, они были элементом мужской одежды, причем одним из первых.

Первобытные стринги носили на себе мужчины Африки за 42 тысячи лет до нашей эры. Носили их и в Древнем Египте. И в Элладе, древней Греции. И в Японии эпохи самураев. Да-да, носили – и только мужчины, а не женщины.

Почему же стринги были такими популярными у мужчин? Все просто. Потому что такие трусы очень удобно фиксируют мужские гениталии во время занятий спортом или тяжелой физической работы, которой мужчинам, собственно, чаще всего и приходилось заниматься.



Стринги тысячелетиями были одним из самых популярных элементов одежды у мужчин / Фото unsplash

И только в 1939 году стринги впервые появились на женщине. Что интересно, не для того, чтобы больше показать, а наоборот – чтобы больше прикрыть: дело в том, что стринги приказал одеть танцовщицам кабаре мэр Нью-Йорка на период Всемирной выставки – чтобы те не пугали гостей города своей чрезмерной откровенностью.

Чулки

Первые чулки мужчины Европы позаимствовали у арабов. Применять их как элемент одежды у нас начали где-то в XIV веке – вместо портянок. С годами же мужские штаны становились все короче, а чулки – длиннее.

Мода на мужские чулки расцвела. Делали их и из простых, и из очень дорогих и роскошных материалов (например бархат и шелк). Их украшали узорами, цацками, драгоценными камнями.

Цветастые чулки, собственно, даже воспринимали как признак богатства. Или – как принадлежность к элитным мужским клубам, как это было в Венеции. Ну а простые мужики... Нет, они тоже надевали чулки – просто черные.



А когда-то была мода на мужские чулки, а женщины о них даже не думали / Фото unsplash

И только после того, как мужские брюки приобрели привычную нам длину, чулки окончательно перекочевали в женский гардероб.

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