Стрінги й панчохи: а колись же це був чоловічий одяг

Ти вже знаєш, що жінки нині одягають чимало речей, які колись придумали й створили для чоловіків. Ось така іронія долі.
Але сьогодні на Men 24 ми згадаємо про два предмети гардеробу, які й сьогодні чимало чоловіків полюбляють приміряти. Хоча "народна думка" вважає їх винятково жіночими аксесуарами.
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Стрінги
Стрінги – якщо хтось не знає – це такі труси, які прикривають статеві органи спереду, але нічого не прикривають ззаду. Так от, вони були елементом чоловічого одягу, причому одним із перших.
- Первісні стрінги носили на собі чоловіки Африки за 42 тисячі років до нашої ери. Носили їх і у Стародавньому Єгипті. І в Елладі, античній Греції. І в Японії епохи самураїв. Так-так, носили – і тільки чоловіки, а не жінки.
Чому ж стрінги були такими популярними у чоловіків? Усе просто. Бо такі труси дуже зручно фіксують чоловічі геніталії під час занять спортом або важкої фізичної роботи, якою чоловікам, власне, найчастіше й доводилося займатися.
Стрінги тисячоліттями були одним із найпопулярніших елементів одягу у чоловіків / Фото unsplash
І тільки у 1939 році стрінги вперше з'явилися на жінці. Що цікаво, не для того, аби більше показати, а навпаки – щоб більше прикрити: річ у тім, що стрінги наказав одягти на себе танцівницям кабаре мер Нью-Йорка на період Всесвітньої виставки – щоб ті не лякали гостей міста своєю надмірною відвертістю.
Панчохи
Перші панчохи чоловіки Європи позичили в арабів. Застосовувати їх як елемент одягу у нас почали десь у XIV столітті – замість онуч. З роками ж чоловічі штани ставали все коротшими, а панчохи – довшими.
- Мода на чоловічі панчохи розквітла. Робили їх і з простих, і з дуже дорогих та розкішних матеріалів (як-от оксамит і шовк). Їх прикрашали візерунками, цяцьками, дорогоцінними каменями.
Квітчасті панчохи, власне, навіть сприймали як ознаку багатства. Або – як приналежність до елітних чоловічих клубів, як це було у Венеції. Ну а прості мужики… Ні, вони теж надягали панчохи – просто чорні.
А колись була мода на чоловічі панчохи, а жінки про них навіть не думали / Фото unsplash
І тільки після того, як чоловічі штани набули звичної нам довжини, панчохи остаточно перекочували в дамський гардероб.
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