Стрінги й панчохи: а колись же це був чоловічий одяг

Ти вже знаєш, що жінки нині одягають чимало речей, які колись придумали й створили для чоловіків. Ось така іронія долі.

Але сьогодні на Men 24 ми згадаємо про два предмети гардеробу, які й сьогодні чимало чоловіків полюбляють приміряти. Хоча "народна думка" вважає їх винятково жіночими аксесуарами.

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Стрінги

Стрінги – якщо хтось не знає – це такі труси, які прикривають статеві органи спереду, але нічого не прикривають ззаду. Так от, вони були елементом чоловічого одягу, причому одним із перших.

Первісні стрінги носили на собі чоловіки Африки за 42 тисячі років до нашої ери. Носили їх і у Стародавньому Єгипті. І в Елладі, античній Греції. І в Японії епохи самураїв. Так-так, носили – і тільки чоловіки, а не жінки.

Чому ж стрінги були такими популярними у чоловіків? Усе просто. Бо такі труси дуже зручно фіксують чоловічі геніталії під час занять спортом або важкої фізичної роботи, якою чоловікам, власне, найчастіше й доводилося займатися.



Стрінги тисячоліттями були одним із найпопулярніших елементів одягу у чоловіків / Фото unsplash

І тільки у 1939 році стрінги вперше з'явилися на жінці. Що цікаво, не для того, аби більше показати, а навпаки – щоб більше прикрити: річ у тім, що стрінги наказав одягти на себе танцівницям кабаре мер Нью-Йорка на період Всесвітньої виставки – щоб ті не лякали гостей міста своєю надмірною відвертістю.

Панчохи

Перші панчохи чоловіки Європи позичили в арабів. Застосовувати їх як елемент одягу у нас почали десь у XIV столітті – замість онуч. З роками ж чоловічі штани ставали все коротшими, а панчохи – довшими.

Мода на чоловічі панчохи розквітла. Робили їх і з простих, і з дуже дорогих та розкішних матеріалів (як-от оксамит і шовк). Їх прикрашали візерунками, цяцьками, дорогоцінними каменями.

Квітчасті панчохи, власне, навіть сприймали як ознаку багатства. Або – як приналежність до елітних чоловічих клубів, як це було у Венеції. Ну а прості мужики… Ні, вони теж надягали панчохи – просто чорні.



А колись була мода на чоловічі панчохи, а жінки про них навіть не думали / Фото unsplash

І тільки після того, як чоловічі штани набули звичної нам довжини, панчохи остаточно перекочували в дамський гардероб.

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