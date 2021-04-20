Первое впечатление очень важно. А для мужчин это вдвое важнее, ведь женщины очень внимательны к деталям. Поэтому нужно продумать все до мелочей, когда ты готовишься к первому свиданию. А мы попробуем тебе помочь избежать распространенных ошибок.

Конечно же, эти ошибки не означают, что барышня тебе не даст второго шанса. Но мы все же хотели бы, чтобы не доходило вообще до вопроса, связанного с вероятностью того, что второго свидания не будет. Поэтому прислушайся к этим советам.

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1. Ношение неправильного одежды

Ошибка в офисе, в повседневной жизни и на первом свидании. Главное, чтобы одежда имела хороший вид. Это и об идеальной посадке. И о ее чистоте. И о том, чтобы не было никаких дыр. Исключением могут быть отверстия, задуманные производителем.

Если ты не уверен в том, что надеть – отдай предпочтение стилю smart-casual . Просто соедини джинсы и рубашку, а также дополни их удобной обувью. Кроссовки, если они не спортивные, тоже могут подойти.



Не вся одежда одинаково уместна для первого свидания / Фото Unsplash

2. Выбор неправильной одежды для мероприятия или погоды

Если вы, например, выбрались на первое свидание в парк, то не совсем уместно будет выбирать костюм. Это будет выглядеть по меньшей мере странно. Также стоит ориентироваться на погодные условия. Если вы планируете гулять до глубокой ночи, то не стоит полагаться только на тоненькую рубашечку. Ты должен мыслить стратегически. Помни о том, что своим жакетом можно будет согреть барышню, если она замерзнет. А вот снимать с себя последнюю рубашку – не лучшая идея.

3. Носишь старую или порванную одежду

Если у тебя есть счастливая рубашка, в которой ты уже несколько лет ходишь на свидания, то пора наконец с ней прощаться. Избегай нарядов, которые выглядят слишком старыми. То же касается уничтоженной одежды и обуви. К слову, на обувь барышня обратит особое внимание. Поэтому она должна быть чистой и ухоженной.



Любимую старую футболку на свидание лучше не надевать / Фото Unsplash

4. Одеваешься напоказ

Еще один смертный грех – наряжаться для восхваления. Не нужно извлекать из шкафа совершенно всю свою брендовую одежду, которая буквально пестрит всевозможными логотипами. Это по меньшей мере некрасиво. То же касается массивных аксессуаров, а также нарядов слишком ярких цветов. Лучше отдать предпочтение базовой одежде, которая будет не слишком привлекать к себе внимание.

5. Ты расстегиваешь рубашку

Мы не рекомендуем расстегивать более двух пуговицы на своей рубашке. Как бы тебе не было жарко, лучше держать себя в руках. Не позволяй ковру на груди испортить впечатление о тебе. А также помни о том, что свидание – не просто прогулка с хорошей знакомой. Поэтому попробуй быть хоть немного сдержаннее.

Бонус: Выбираешь слишком простую одежду

Не стоит забывать, что свидание – особая встреча. Поэтому не стоит на него наряжаться так, как будто ты вышел в соседний магазин за пивом. Это будет как минимум очень странно, учитывая тот факт, что твоя спутница однозначно подготовится к свиданию.



Не вся повседневная одежда подходит для свиданий / Фото Unsplash

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