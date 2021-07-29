Стронгмен Брайан Шоу променял штангу на Chevy Camaro в становой тяге: видео безумного вызова

Стронгмен Брайан Шоу обожает бросать себе сумасшедшие вызовы. На этот раз в коллаборации с блогером Mr. Beast, он решил выполнить становую тягу задней части кабриолета Chevy Camaro. Заметим, что снаряженная масса автомобиля – почти 1815 килограммов. Поэтому нам самим интересно, сможет ли он справиться с задачей!

Сразу же заметим, что Брайану Шоу нужно будет не просто поднять заднюю часть кабриолета Chevy Camaro. Необходимо выполнить 10 повторений, а в самой машине во время этого будут сидеть еще и пассажиры. Максимальная телевизионная картинка на выходе!

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"Это будет немного сложно. Я берусь за это уверенно. За свою жизнь я поднял много автомобилей", – говорит Шоу в начале.

Верный своему слову, стронгмен может сразу же поднять машину, демонстрируя чистую мощь, которая помогла ему выиграть титул Самый сильный человек в мире в 4 различных годах.

Становая тяга с кабриолетом Chevy Camaro

"Мне нужно немного потренироваться", – говорит он, и поэтому инструктирует Mr. Beast и двух его товарищей запрыгнуть в Camaro. Мол, он запросто поднимет машину с ними внутри.

И ему это удалось. Он поднял их общую массу с автомобилем в 10 повторениях. Поэтому он, как оказалось, может смело забрать свой приз – это же кабриолет. Остался открытым только один вопрос: сможет ли силач с ростом 203 сантиметра и весом 200 килограммов поместиться в свой приз?

Смотри на видео, как Брайан Шоу выполняет становую тягу с Chevy Camaro:

Конечно же, победа Шоу над Chevy не стала сюрпризом для тех, кто следил за ним в социальных сетях последние пару лет:

в 2020 году он поделился видео, на котором выполняет становую тягу на Nissan Versa на своей подъездной дорожке;

ранее в этом году он объединился с Hyundai и одновременно протянул три внедорожника для рекламы.

Ну ладно, обычными автомобилями его не спугнуть. Возможно, пора переходить на 18-колесные грузовики? Подозреваем, что скоро он сам дойдет к такому выводу!

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