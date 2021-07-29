Стронгмен Браян Шоу проміняв штангу на Chevy Camaro у становій тязі: відео божевільного виклику

Стронгмен Браян Шоу обожнює кидати собі божевільні виклики. Цього разу у колаборації з блогером Mr. Beast, він вирішив виконати станову тягу задньої частини кабріолета Chevy Camaro. Зауважмо, що споряджена маса автомобіля – майже 1815 кілограмів. Тож нам самим цікаво, чи зможе він впоратися з завданням!

Відразу ж зауважимо, що Браянові Шоу потрібно буде не просто підняти задню частину кабріолета Chevy Camaro. Необхідно виконати 10 повторень, а у самій машині під час цього сидітимуть ще й пасажири. Максимальна телевізійна картинка на виході!

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"Це буде трохи складно. Я беруся за це впевнено. За своє життя я підняв багато автомобілів", – каже Шоу на початку.

Вірний своєму слову, стронгмен може відразу ж підняти машину, демонструючи чисту міць, яка допомогла йому виграти титул Найсильнішої людини у світі у 4 різних роках.

Станова тяга з кабріолетом Chevy Camaro

"Мені потрібно трохи потренуватися", – каже він, і тому інструктує Mr. Beast і двох його товаришів застрибнути в Camaro. Мовляв, він запросто підійме машину з ними всередині.

І йому це вдалося. Він підняв їхню загальну масу з автомобілем у 10 повтореннях. Тож він, як виявилося, може сміливо забрати свій приз – цей же кабріолет. Залишилося відкритим лише одне питання: чи зможе силач зі зростом 203 сантиметри та вагою 200 кілограмів поміститися у свій приз?

Дивися на відео, як Браян Шоу виконує станову тягу з Chevy Camaro:

Звичайно ж, перемога Шоу над Chevy не стала сюрпризом для тих, хто стежив за ним у соціальних мережах останні пару років:

у 2020 він поділився відео, на якому виконує станову тягу на Nissan Versa на своїй під'їзній доріжці;

раніше у цьому році він об'єднався з Hyundai й одночасно протягнув три позашляховики для реклами.

Ну гаразд, звичайними автомобілями його не злякати. Можливо, пора переходити на 18-колісні вантажівки? Підозрюємо, що скоро він сам дійде до такого висновку!

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