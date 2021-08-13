Как сжечь максимум калорий за минимум времени: взрывная тренировка с гантелей – видео

Кто сказал тебе, что тренировки должны быть скучными и однообразными? Как раз наоборот. Если ты хочешь достичь желаемых результатов, тебе необходимо будет добавлять к своей тренировочной программе различные упражнения, чтобы она не превращалась в рутину. К твоему вниманию крутые упражнения, которые помогут сжечь максимум жира за минимум времени!

Комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Попробуй и ты выполнить эту тренировку, чтобы работать над своим телом. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

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"Хотя и бег может быть отличным вариантом для некоторых людей, я обнаружил, что работа с высокой интенсивностью существенно повышает эффективность процесса сжигания жира", – поделился Ник Уолкер.

Он рекомендует несколько простых упражнений с гантелей, которые помогут тебе сжечь максимум калорий за очень короткий промежуток времени. Готов?

Быстрое кардио с гантелей

Качели: 4 подхода по 15 повторений;

4 подхода по 15 повторений; Приседания с нагрузкой на одну руку: 4 подхода по 10 повторений на каждую руку;

4 подхода по 10 повторений на каждую руку; Прыжки через гантель: 4 подхода по 30 секунд.

Ник Уолкер рекомендует

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку от Ника Уолкера:

А еще он напоминает о том, что каждая тренировка должна приносить тебе удовольствие. Ведь для чего все это, если ты страдаешь, работая над телом своей мечты?

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Попробуй выполнить этот простой комплекс упражнений. С его помощью ты сможешь не только эффективно сжечь лишний жир, но и изрядно поработать над рельефом.