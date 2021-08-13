Як спалити максимум калорій за мінімум часу: вибухове тренування з гантелею – відео

Хто сказав тобі, що тренування мають бути нудними й одноманітними? Якраз навпаки. Якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів, тобі необхідно буде додавати до своєї тренувальної програми різні вправи, щоб вона не перетворювалася на рутину. До твоєї уваги круті вправи, які допоможуть спалити максимум жиру за мінімум часу!

Комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Спробуй і ти виконати це тренування, щоб працювати над своїм тілом. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

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"Хоча й біг може бути відмінним варіантом для деяких людей, я виявив, що робота з високою інтенсивністю суттєво підвищує ефективність процесу спалювання жиру", – поділився Нік Волкер.

Він рекомендує кілька простих вправ з гантелею, які допоможуть тобі спалити максимум калорій за надзвичайно короткий проміжок часу. Готовий?

Швидке кардіо з гантелею

Гойдалки: 4 підходи по 15 повторень;

4 підходи по 15 повторень; Присідання з навантаженням на одну руку: 4 підходи по 10 повторень на кожну руку;

4 підходи по 10 повторень на кожну руку; Стрибки через гантелю: 4 підходи по 30 секунд.

Нік Волкер рекомендує

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:

А ще він нагадує про те, що кожне тренування повинне приносити тобі задоволення. Адже для чого усе це, якщо ти страждаєш, працюючи над тілом своєї мрії?

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Спробуй виконати цей простий комплекс вправ. З його допомогою ти зможеш не лише ефективно спалити зайвий жир, а й неабияк попрацювати над рельєфом.