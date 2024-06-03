Отремонтирует разбитый смартфон и разобьет сердце: сексуальная мастерица разрывает сеть

Гарантируем, ты бы стал постоянным посетителем мастерской, в которой работает Тамар Шаби. А все потому, что 30-летняя израильская инфлюенсерка не только талантливая мастерица, но и имеет фантастическую красоту.

Не удивительно, что на этот раз в рубрике #Хтивый_понедельник Men 24 делится ее горячими фото и видео, от которых невозможно оторвать взгляд. Готов? Тогда давай вместе с нами любоваться Тамар Шаби.

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Красавица ремонтирует смартфоны

Большинству Тамар известна как Tamar MT Mobile. Ее ролики в тиктоке набирают бешеное количество просмотров. Оно и не удивительно, ведь всем хочется увидеть, как эта красавица дарит новую жизнь разбитым смартфонам.

Собственно, работает Тамар в технической мастерской по ремонту мобильных телефонов и выкладывает в сеть видео своей работы. В основном мы можем увидеть ролики, на которых она дарит новую жизнь iPhone, Samsung и другим смартфонам.

Тамар Шаби снялась в соблазнительном образе / Фото из инстаграма Шаби

В тиктоке у нее более 7,5 миллионов подписчиков, а в инстаграме – 1,6 миллиона. И эти цифры растут с каждым днем. Не в последнюю очередь это происходит еще и потому, что Тамар увлекается фитнесом и модой. Это позволяет нам увидеть ее не только в мастерской. И именно этому мы уделим наше внимание дальше.

Тамар ремонтирует разбитый iPhone: смотри видео

Тамар Шаби поменяла крышку разбитого iPhone 11: смотри видео

Тамар снялась в соблазнительном образе в мастерской: смотри видео

Тамар позирует в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Шаби

Роскошные ножки Тамар взбудоражили сеть / Фото из инстаграма Шаби

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Как тебе Тамар Шаби? Если пришлась по душе, то немедленно же подпишись на нее. Ролики, которые она выкладывает в сеть, заставляют нас залипнуть не на один десяток минут. Проверено!