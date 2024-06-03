Відремонтує розбитий смартфон і розіб'є серце: сексуальна майстриня розриває мережу

Гарантуємо, ти би став постійним відвідувачем майстерні, в якій працює Тамар Шабі. А все тому, що 30-річна ізраїльська інфлюєнсерка не лише талановита майстриня, а й має фантастичну вроду.

Тож не дивно, що цього разу у рубриці #Хтивий_понеділок Men 24 ділиться її гарячими фото та відео, від яких неможливо відірвати погляд. Готовий? Тоді гада разом з нами милуватися Тамар Шабі.

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Красуня ремонтує смартфони

Більшості Тамар відома як Tamar MT Mobile. Її ролики у тіктоці набирають шалену кількість переглядів. Воно й не дивно, адже всім хочеться побачити, як ця красуня дарує нове життя розбитим смартфонам.

Власне, працює Тамар у технічній майстерні з ремонту мобільних телефонів і викладає у мережу відео своєї роботи. Здебільшого ми можемо побачити ролики, на яких вона дарує нове життя iPhone, Samsung та іншим смартфонам.

Тамар Шабі знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Шабі

У тіктоці у неї понад 7,5 мільйона підписників, а в інстаграмі – 1,6 мільйона. І ці цифри ростуть з кожним днем. Не в останню чергу це відбувається ще й тому, що Тамар захоплюється фітнесом і модою. Це дозволяє нам побачити її не лише у майстерні. І саме цьому ми приділимо нашу увагу далі.

Тамар ремонтує розбитий iPhone: дивися відео

Тамар Шабі поміняла кришку розбитого iPhone 11: дивися відео

Тамар знялася у спокусливому образі у майстерні: дивися відео

Тамар позує у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Шабі

Розкішні ніжки Тамар розбурхали мережу / Фото з інстаграму Шабі

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Як тобі Тамар Шабі? Якщо припала до душі, то негайно ж підпишися на неї. Ролики, які вона викладає у мережу, змушують нас залипнути не на один десяток хвилин. Перевірено!