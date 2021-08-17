"Мокрая и горячая": модель Таня Брык потрясла сеть фотографией с бассейна

Таня Брык – невероятная красавица, от которой буквально невозможно оторвать взгляда. Неудивительно, что ее армия поклонников пристально следит за каждым постом украинской модели. Особенно ее подписчикам понравился свежий пост, на котором она позирует в бикини в бассейне. Наслаждайся порцией соблазна от Тани Брык на Men 24!

На новом горячем фото Таня Брык позирует в крохотном бикини собственного бренда "BY TATTI". Кадр настолько сильно понравился ее фанатам, что они буквально засыпали ее лайками, а также комментариями.

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Подписчики украинской модели не только оценили элемент гардероба, но и роскошные формы красавицы. Спойлер: не менее соблазнительное фото появилось и на странице бренда. Но сначала айда знакомиться с комментариями, которые оставили под ее постом сторонники:

"Ваше тело идеальное";

"Настоящий пожар";

"Идеальное все";

"Мокрая и горячая";

"Боже, как же шикарно";

"Какая же красота";

"Я считаю, это бомба";

"Богиня".



Таня Брык снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Брык



Новые фото Тани Брык не на шутку взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Брык

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