"Мокрая и горячая": модель Таня Брык потрясла сеть фотографией с бассейна

17 августа 2021 , 01:38
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Источник:

инстаграм Тани Брык

Таня Брык – невероятная красавица, от которой буквально невозможно оторвать взгляда. Неудивительно, что ее армия поклонников пристально следит за каждым постом украинской модели. Особенно ее подписчикам понравился свежий пост, на котором она позирует в бикини в бассейне. Наслаждайся порцией соблазна от Тани Брык на Men 24!

На новом горячем фото Таня Брык позирует в крохотном бикини собственного бренда "BY TATTI". Кадр настолько сильно понравился ее фанатам, что они буквально засыпали ее лайками, а также комментариями.

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Подписчики украинской модели не только оценили элемент гардероба, но и роскошные формы красавицы. Спойлер: не менее соблазнительное фото появилось и на странице бренда. Но сначала айда знакомиться с комментариями, которые оставили под ее постом сторонники:

  • "Ваше тело идеальное";
  • "Настоящий пожар";
  • "Идеальное все";
  • "Мокрая и горячая";
  • "Боже, как же шикарно";
  • "Какая же красота";
  • "Я считаю, это бомба";
  • "Богиня".


Таня Брык снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Брык


Новые фото Тани Брык не на шутку взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Брык

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Автор: Назарій Лазур