"Мокра і гаряча": модель Таня Брик вразила мережу світлиною з басейну

Таня Брик – неймовірна красуня, від якої буквально неможливо відірвати погляду. Тож не дивно, що її армія прихильників пильно слідкує за кожним постом української моделі. Особливо її підписникам сподобався свіжий пост, на якому вона позує у бікіні в басейні. Насолоджуйся порцією спокуси від Тані Брик на Men 24!

На новому гарячому фото Таня Брик позує у крихітному бікіні власного бренду "BY TATTI". Кадр настільки сильно сподобався її фанатам, що вони буквально засипали її лайками, а також коментарями.

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Підписники української моделі не лише оцінили елемент гардероба, а й розкішні форми красуні. Спойлер: не менш спокусливе фото з'явилося й на сторінці бренду. Але спочатку гайда ознайомлюватися з коментарями, які залишили під її постом прихильники:

"Ваше тіло ідеальне";

"Справжня пожежа";

"Ідеальне все";

"Мокра і гаряча";

"Боже, як же шикарно";

"Яка ж краса";

"Я вважаю, це бомба";

"Богиня".



Таня Брик знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Брик



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