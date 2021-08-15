На соблазнительных фото Майя Молнар позирует в крохотном бикини. Хотя, на первом фото может показаться, что перед фотографом она предстала полностью обнаженной. Айда наслаждаться эротическими фото блогерки на Men 24!

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"Береги свое тело. Это самый большой актив, которым ты когда-либо владел", – написала она под постом.

А действительно, такое тело однозначно стоит беречь. Об этом свидетельствует несколько десятков тысяч лайков, а также безумное количество комментариев, которыми красавицу засыпали:

  • "Можешь не снимать свою шляпку";
  • "Чрезвычайно красивая";
  • "Люблю тебя, Майя";
  • "Абсолютно потрясающая";
  • "На тебе безупречная шляпа";
  • "Я соскучился по тебе";
  • "Ты невероятная".

Мая Молнар снялась в крошечном бикини
Майя Молнар снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Молнар

Крошечное бикини выигрышно подчеркнул формы Молнар
Горячие фото Майи Молнар взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Молнар

Мая Молнар взбудоражила пользователей сети
На фото можно увидеть идеальное тело блогерки / Фото с инстаграма Молнар

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