В США продают текилу, которая не вызывает похмелья: ее делают всего из 3 ингредиентов

Если ты любишь текилу и хочешь попрощаться с похмельной головной болью, у нас для тебя хорошая новость: это можно совместить. В США появился напиток, который этому поспособствует.

Это чистая текила, которую изготавливают лишь из трех ингредиентов. Производитель взял на себя обязательство не добавлять туда ничего искусственного и никаких химикатов.

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Текила без похмелья: чем она особенна

Поэтому неудивительно, что текила El Mayor стала популярным напитком в Соединенных Штатах. Что же это за три ингредиента в ее составе? Агава, дрожжи и вода.

Текила El Mayor – это 100% текила из агавы с мексиканского высокогорья. И это действительно один из самых чистых алкогольных напитков на рынке, потому что не содержит никаких неприятных примесей, даже подсластителей.

К ней не советуют брать лимонные дольки и соль, эта текила для того, чтобы пить ее понемногу, смакуя. Собственно, это традиционный мексиканский способ, который приятно отличается от привычного нам, который заставляет часто падать лицом вниз над унитазами.



Текила, не вызывающая похмелья? Да, это реально / Фото El Mayor

В линейке было 3 уникальных вкуса:

El Mayor Blanco – чистейшее выражение натурального аромата агавы, имеет хрустящую, легкую консистенцию с оттенком перца.

El Mayor Reposado – выдерживают в бочках из белого дуба не менее 9 месяцев, что придает ему сбалансированного вкуса и мягкого послевкусия. Он идеально подходит для коктейлей.

El Mayor Añejo – выдерживают в бочках из белого дуба от 18 до 36 месяцев. Продукт мягкий и изысканный, идеально подходит, чтобы пить чистым или для основы коктейля "Негрони".

А недавно добавили еще один вкус – El Mayor Extra Añejo, который выдерживают не менее 3,5 лет.

бутылка El Mayor от 30 до 80 долларов США, что в пересчете на наши деньги – от 1200 до 3200 гривен. В Украину, к сожалению, по такой цене она не доедет.

Но должно ли это стать преградой для настоящего поклонника текилы?