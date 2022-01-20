Телеведущая Валерия Крук засветила пышный бюст во время отдыха на Занзибаре

Если тебе, как и нам, не хватает тепла, то стоит просто заглянуть в инстаграм Валерии Крук. Телеведущая сейчас отдыхает на Занзибаре, так что с огромным удовольствием делится горячими фотографиями.

На одной из последних фотографий, которую она выложила в сети, красавица позирует в крошечном бикини. А самое ценное то, что он позволяет вдоволь налюбоваться пышным бюстом Валерии Крук. Чем мы и советуем тебе заняться.

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Фотография телеведущей понравилась не только нашей редакции. В восторге от звезды также подписчики. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев под публикацией. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты красавица";

"Лера, фото из Занзибара просто шикарные";

"Богиня. Люблю тебя";

"Очень красивые фото с отдыха";

"Милая и самая красивая девушка в сети";

"Каждая твоя фотосессия – произведение искусства".



Подписчики Валерии Крук в восторге от ее красоты / Фото с инстаграма Крук

В этом купальнике телеведущая уже снималась. Поэтому было бы несправедливо лишать тебя возможности полюбоваться и другими фотографиями.



Фигура Валерии Крук произвела настоящий фурор / Фото с инстаграма Крук



Фигура Валерии Крук произвела настоящий фурор / Фото с инстаграма Крук

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Если ты до сих пор не подписан на Валерию Крук, то пора это сделать. Стань частью ее преданной армии поклонников. Все для того, чтобы одним из первых наслаждаться горячими фотографиями, которые она регулярно выкладывает в сеть.