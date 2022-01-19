На нем звезда позирует в синем бикини на пляже. И, конечно, каждый подписчик имел возможность вдоволь налюбоваться идеальными изгибами Славы Каминской. Это мы советуем сделать и тебе!

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"А мама так еще ничего", – написала она под публикацией.

И никто даже не рискнет спорить со Славой Каминской. Ее соблазнительные формы сводят с ума каждого, кто на них посмотрит. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев под публикацией певицы:

"Нет, ну вы взгляните на нее! Какая красота";

"Какие голубые глаза";

"Слава, вы, как обычно, богиня";

"Мама, ты просто огонь";

"Настоящая бомба";

"Очень красивая и сексуальная";

"Какая ты, блин, прекрасная";

"Я бы женился на тебе";

"У тебя очень хорошие ноги".



Соблазнительные формы Славы Каминской лишили подписчиков покоя / Фото с инстаграма Каминской

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