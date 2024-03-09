7 тихих убийц даже самых крепких отношений

В романтических отношениях близость и доверие со временем угасают из-за изощренных нездоровых моделей поведения, которые остаются незамеченными. Не всегда причиной распада отношений является измена или обман.

От незначительных ссор до нездоровой привязанности – тихие убийцы отношений – это коварные признаки, которые готовят тайный конец ваших отношений. Предлагаем твоему вниманию семь признаков, на которые стоит обратить свое внимание, чтобы предотвратить завершение вашей совместной истории.

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1. Замыкание в себе

Нехватка общения создает проблемы с совместимостью в отношениях. Когда оба лица являются наименее эмоционально выразительными, это создает дистанцию в отношениях. В этом смысле настойчивый отказ вступать в разговор или внезапное прекращение разговора создает путаницу в отношениях. Дефицит общения – распространенный молчаливый убийца в отношениях.

2. Обиды

Держание обиды и воскрешение прошлых обид часто приводит к тому, что в отношениях появляется возмущение. Если оба партнера выражают неблагодарность в отношениях и затаивают горечь, то это свидетельствует об отчужденности в отношениях. Держание обид друг на друга приводит к разрыву коммуникации и нездоровым отношениям.



Хранение обид может спровоцировать отчужденность в отношениях / Фото Drazen Zigic

3. Нерешенная травма

Нерешенные прошлые проблемы могут быть одним из главных молчаливых убийц в отношениях. Любой нерешенный эмоциональный багаж из детства или опыта прошлых отношений препятствует близости и привязанности в отношениях. Это может стать точкой напряжения между парами.

4. Неудовлетворенные сексуальные потребности

Отсутствие выражения сексуальных потребностей – еще один молчаливый убийца в отношениях. Сексуальная неудовлетворенность возникает из-за нехватки эмоциональной и физической близости в отношениях, что вызывает сексуальную фрустрацию и депрессивное настроение. Неудовлетворенные сексуальные потребности влияют на связь между парами.

5. Неуважение

Восприятие партнера как должного – еще одна основная причина распада отношений. Постоянная критика со стороны партнера может повредить твоему эмоциональному благополучию. Неуважение к личному пространству и выбору друг друга разрушает доверие и близость в отношениях.



Неуважение способно разрушить ваши отношения / Фото Stefa Merpik

6. Отсутствие близости

Отсутствие близости указывает на проблемы совместимости в отношениях. Если оба партнера часто спорят и не имеют схожих целей и выбора, это приводит к частым конфликтам в отношениях.

7. Ревность и столкновение эго

Эгоистическое отношение порождает столкновение эго в отношениях. Пренебрежение потребностями партнера и отсутствие эмпатии также приводит к столкновению эго в отношениях. Если твоя партнерша почти не просит советов и принимает решение, несмотря на твое мнение, это подрывает близость, что приводит к расставанию.

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Эти тихие убийцы отношений могут крайне негативно повлиять на вашу пару. Если есть возможность с ними справиться – сделай это, чтобы сохранить ваши отношения.