7 тихих убивць навіть найміцніших стосунків

У романтичних стосунках близькість і довіра з часом згасають через витончені нездорові моделі поведінки, які залишаються непоміченими. Не завжди причиною розпаду стосунків є зрада чи обман.

Від незначних сварок до нездорової прихильності – тихі вбивці стосунків – це підступні ознаки, які готують таємний кінець ваших стосунків. Пропонуємо твоїй увазі сім ознак, на які варто звернути свою увагу, щоб запобігти завершенню вашої спільної історії.

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1. Замикання в собі

Брак спілкування створює проблеми з сумісністю у стосунках. Коли обидві особи є найменш емоційно виразними, це створює дистанцію у стосунках. У цьому сенсі наполеглива відмова вступати в розмову або раптове припинення розмови створює плутанину у стосунках. Дефіцит спілкування – поширений мовчазний вбивця у стосунках.

2. Образи

Тримання образи і воскресіння минулих образ часто призводить до того, що у стосунках з'являється обурення. Якщо обидва партнери висловлюють невдячність у стосунках і затаюють гіркоту, то це свідчить про відчуженість у стосунках. Тримання образ один на одного призводить до розриву комунікації та нездорових стосунків.



Зберігання образ може спровокувати відчуженість у стосунках / Фото Drazen Zigic

3. Невирішена травма

Невирішені минулі проблеми можуть бути одним з головних мовчазних вбивць у стосунках. Будь-який невирішений емоційний багаж з дитинства чи досвіду минулих стосунків перешкоджає близькості та прив'язаності у стосунках. Це може стати точкою напруги між парами.

4. Незадоволені сексуальні потреби

Відсутність вираження сексуальних потреб – ще один мовчазний вбивця у стосунках. Сексуальна незадоволеність виникає через брак емоційної та фізичної близькості у стосунках, що спричиняє сексуальну фрустрацію та депресивний настрій. Незадоволені сексуальні потреби впливають на зв'язок між парами.

5. Неповага

Сприйняття партнера як належного – ще одна основна причина розпаду стосунків. Постійна критика з боку партнера може зашкодити твоєму емоційному добробуту. Неповага до особистого простору та вибору один одного руйнує довіру та близькість у стосунках.



Неповага здатна зруйнувати ваші стосунки / Фото Stefa Merpik

6. Відсутність близькості

Відсутність близькості вказує на проблеми сумісності у стосунках. Якщо обидва партнери часто сперечаються і не мають схожих цілей і вибору, це призводить до частих конфліктів у стосунках.

7. Ревнощі та зіткнення его

Егоїстичне ставлення породжує зіткнення его у стосунках. Нехтування потребами партнера і відсутність емпатії також призводить до зіткнення его у стосунках. Якщо твоя партнерка майже не просить порад і ухвалює рішення, попри твою думку, це підриває близькість, що призводить до розставання.

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Ці тихі убивці стосунків можуть вкрай негативно вплинути на вашу пару. Якщо маєш можливість з ними впоратися – зроби це, щоб зберегти ваші стосунки.