Это правда, что надо искать определенную совместимость с людьми, с которыми мы общаемся, особенно когда речь идет о паре. Но следует понимать, что совместимость не означает одинаковость.
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То есть люди, которые приходят в твою жизнь, необязательно будут иметь такие же потребности или способы показать чувства, как у тебя. Вот почему ты должен знать, что есть несколько разных языков любви. Необязательно в паре говорить на одном языке, чтобы быть счастливыми, но знать все эти языки и распознавать их – очень важно.
Что такое язык любви и сколько есть таких языков
Язык любви – это способ, каким человек выражает приверженность или любовь, способы, которыми указывает, что он ценит, заботится, любит, и без необходимости выражать это словами. Впрочем, мы отдаем и получаем любовь по-разному, поэтому добрые намерения иногда теряются при переводе.
Концепцию 5 языков любви предложил в 90-х в книге "5 языков любви" доктор Гэри Чепмен. Вот они:
- Подтверждение – словесные выражения любви, благодарности и поощрения.
- Время – посвящение кому-то своего безраздельного внимания.
- Прикосновение – связь через физический контакт, сексуальный или несексуальный.
- Служение – бескорыстные и продуманные действия, которые облегчают жизнь.
- Дары – ощутимые проявления любви и внимания.
По Чепмену, есть 5 языков любви, которые кардинально отличаются друг от друга / Фото teksomolika@freepik
Языки любви в паре: как распознать и как присоединиться
- Подтверждение. Это может быть язык любви твоей пары, если ей нравится, когда говорят "я тебя люблю", когда мотивируют словами, когда говорят, что она все делает хорошо, когда указывают на лучшие качества. Если это не твой язык, ты можешь научиться разговаривать на нем и, например, делать комплименты или прилагать усилия, чтобы ежедневно говорить что-то, что тебе нравится в половинке, что ты в ней ценишь, или хотя бы каждое утро отправлять или оставлять мотивирующее сообщение.
- Время. Этот язык – о необходимости проводить качественное время вместе, чтобы чувствовать близость и укреплять связи. Время, которым можно наслаждаться, без отвлечений вовне. Если это язык твоего партнера в паре, можно разговаривать на нем, занимаясь чем-то вместе – например, ходить в кино, регулярно организовывать свидания или найти хобби, которым вы можете заниматься вместе. Речь идет о том, чтобы найти время и место, чтобы быть с человеком, даже когда он занят или есть другие приоритеты.
- Прикосновение. Это касается не только сексуальных контактов и не только в парах, но и друзей. Это язык, которым люди проявляют свою привязанность через физический контакт – объятия, близкое сидение на диване во время просмотра сериала, да и секс тоже. Не все люди очень тактильные, но ты можешь говорить на этом языке, например, держа половинку за руки в общественных местах, проводя сеансы массажа для пар дома или давая паре то, что ей необходимо сексуально.
- Служение. Это о людях, которые проявляют свою привязанность или любовь, делая что-то для других, помогая, готовя, позволяя другому человеку выбрать место, где они собираются поужинать, или даже поехав на вокзал, чтобы забрать человека, когда он приезжает из путешествия. Важно, что это делается бескорыстно. И ты можешь говорить на этом языке с помощью небольших действий, например – удивить свою пару ее любимым ужином после работы или купить любимое пирожное по дороге домой.
- Дары. Это не про большие, экстравагантные или дорогие подарки, а скорее мелкие, где важнее намерение. Это язык, с помощью которого тебя могут удивить любимым шоколадом, кроссовками, которые ты давно хотел, подарками ручной работы. Главное, какой смысл у подарка. Чтобы разговаривать на этом языке, не нужно тратить слишком много или дарить что-то ежедневно, достаточно время от времени покупать цветы, дарить безделушки, чтобы отметить момент, или искать подарки, которые имеют очень большое личное значение.