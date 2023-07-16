7 причин, почему мы начинаем строить токсичные отношения

В сложном плетении связей отношения играют немаловажную роль в формировании нашей жизни. Здоровые отношения могут обогатить наше благосостояние, но более распространенные в последнее время токсичные.

Мы назовем несколько распространенных причин, почему токсичных отношений становится все больше. Следует обратить на них внимание, чтобы изменить что-то в своей жизни и строить счастливое будущее вместе.

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1. Дефицит самосознания

Многие люди, возможно, не развили в себе сильного чувства самосознания, охватывающего распознавание признаков токсических отношений, или же не осознают собственного отрицательного поведения. Это может привести к циклу токсичности и увековечению вредных моделей поведения. Не осознавая этого, люди могут бессознательно строить токсические отношения или терпеть токсическое поведение своего партнера.

2. Низкая самооценка

Люди с низкой самооценкой могут иметь заниженное чувство собственного достоинства, считать, что они заслуживают плохого обращения или не имеют уверенности, чтобы разорвать токсические отношения. Они могут чувствовать страх одиночества или бороться с чувством неадекватности, что может удерживать их в ловушке нездоровой динамики.



Низкая самооценка может толкнуть на токсичные отношения / Фото drobotdean

3. Нездоровые модели отношений

Рост в среде, где преобладают токсические отношения, может сформировать понимание того, что является нормальным или приемлемым в отношениях. Если человек был свидетелем насилия или дисфункциональной динамики в своей семье или в предыдущих отношениях, он может непреднамеренно повторить эти модели в своих собственных отношениях.

4. Созависимость

Созависимость – это поведенческая модель, при которой человек становится чрезмерно зависимым от своего партнера в получении одобрения и чувства собственного достоинства. Созависимые люди часто оказывают приоритет потребностям партнера, а не своим собственным, позволяя токсическое поведение и пренебрегая собственным благополучием.

5. Страх одиночества

Страх остаться в одиночестве или убеждение, что они не могут найти лучшей альтернативы, может содержать людей в токсичных отношениях. Этот страх может быть обусловлен разными факторами, такими как низкая самооценка, отсутствие системы поддержки или история покинутости. Он может мешать людям выходить из нездоровых ситуаций и искать более здоровые отношения.



Также причиной может быть страх одиночества / Фото Drazen Zigic

6. Эмоциональное манипулирование

Токсические люди часто используют тактики манипуляции, такие как отвлечение внимания, переложение вины или эмоциональный шантаж. Это делают, чтобы сохранить контроль над своими партнерами, что затрудняет для жертвы осознание токсичности и разрыв отношений.

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7. Страх перемен

Выход из токсических отношений требует значительных изменений в жизни, что может быть пугающим и непосильным. Страх перед неизвестностью и потенциальными последствиями разрыва отношений может удерживать людей в токсичной динамике.