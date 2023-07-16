7 причин, чому ми починаємо будувати токсичні стосунки

У складному плетиві зв'язків стосунки відіграють важливу роль у формуванні нашого життя. Здорові стосунки можуть збагатити наш добробут, але поширеніші останнім часом токсичні.

Ми назвемо кілька поширених причин, чому токсичних стосунків стає все більше. Слід на них звернути увагу, щоб змінити щось у своєму житті та будувати щасливе майбутнє разом.

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1. Дефіцит самосвідомості

Багато людей, можливо, не розвинули в собі сильного почуття самосвідомості, яке охоплює розпізнавання ознак токсичних стосунків, або ж не усвідомлюють власної негативної поведінки. Це може призвести до циклу токсичності та увічнення шкідливих моделей поведінки. Не усвідомлюючи цього, люди можуть несвідомо будувати токсичні стосунки або терпіти токсичну поведінку свого партнера.

2. Низька самооцінка

Люди з низькою самооцінкою можуть мати занижене почуття власної гідності, вважати, що вони заслуговують на погане поводження, або не мати впевненості, щоб розірвати токсичні стосунки. Вони можуть відчувати страх самотності або боротися з почуттям неадекватності, що може утримувати їх у пастці нездорової динаміки.



Низька самооцінка може штовхнути на токсичні стосунки / Фото drobotdean

3. Нездорові моделі стосунків

Зростання в середовищі, де переважають токсичні стосунки, може сформувати розуміння того, що є нормальним або прийнятним у стосунках. Якщо людина була свідком насильства або дисфункціональної динаміки у своїй сім'ї або попередніх стосунках, вона може ненавмисно повторити ці моделі у своїх власних стосунках.

4. Співзалежність

Співзалежність – це поведінкова модель, за якої людина стає надмірно залежною від свого партнера в отриманні схвалення та почуття власної гідності. Співзалежні люди часто надають пріоритет потребам партнера, а не своїм власним, дозволяючи токсичну поведінку та нехтуючи власним добробутом.

5. Страх самотності

Страх залишитися на самоті або переконання, що вони не можуть знайти кращої альтернативи, може утримувати людей у токсичних стосунках. Цей страх може бути зумовлений різними факторами, такими як низька самооцінка, відсутність системи підтримки або історія покинутості. Він може заважати людям виходити з нездорових ситуацій і шукати здоровіших стосунків.



Також причиною може бути страх самотності / Фото Drazen Zigic

6. Емоційне маніпулювання

Токсичні люди часто використовують тактики маніпуляції, такі як відволікання уваги, перекладання провини або емоційний шантаж. Це роблять, щоб зберегти контроль над своїми партнерами, що ускладнює для жертви усвідомлення токсичності та розрив стосунків.

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7. Страх змін

Вихід із токсичних стосунків вимагає значних змін у житті, що може бути страшним і непосильним. Страх перед невідомістю та потенційними наслідками розриву стосунків може утримувати людей у токсичній динаміці.