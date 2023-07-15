Это значит, что ты можешь осмыслить свое прошлое в положительном свете и подойти к новым отношениям со здравым мышлением. Плохое отношение к своим бывшим партнерам не считается зеленым флагом. Если ты постоянно жалуешься на свои прошлые отношения или партнеров, это тревожный знак.

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1. Отражает эмоциональную зрелость

Положительные отзывы о своих бывших свидетельствуют об эмоциональной зрелости и способность трезво оценивать прошлые отношения с точки зрения перспективы. Это свидетельствует о том, что ты обработал все негативные чувства и двигаешься дальше. Это свидетельствует о том, что ты готов к новым отношениям, не зацикливаясь на прошлых.

2. Показывает, что ты эмпатический человек

Когда ты высоко оцениваешь своих бывших, это свидетельствует о том, что ты уважаешь людей, с которыми когда-то был связан. Это означает, что ты признаешь их положительные качества и ценишь опыт, разделенный вместе. Это также может свидетельствовать о твоей способности сопереживать другим и рассматривать разные точки зрения. Это говорит о том, что ты обладаешь эмпатией.

3. Свидетельствует о твоем самосознании

Высокая оценка твоих бывших свидетельствует о том, что ты осознаешь себя и стремишься совершенствоваться, опираясь на прошлый опыт. Это также свидетельствует о том, что ты полностью исцелился. Это свидетельствует о том, что ты готов вести откровенные разговоры и делиться своей историей с партнером.



Рассказы о бывшей свидетельствуют о твоем самосознании / Фото freepik

4. Доказательство того, что больше не стоит зацикливаться

Когда ты положительно отзываешься о своих бывших, это значит, что ты убрал все устаревшие образы или негативные эмоции, связанные с прошлыми отношениями. Это может создать чувство безопасности и доверия в твоих нынешних отношениях, поскольку показывает, что ты не несешь чрезмерного эмоционального багажа.

5. Усвоенный урок

Положительное отношение к своим бывшим может свидетельствовать о том, что ты извлек ценные уроки из предыдущих отношений и вырос как личность. Это свидетельствует о том, что у тебя были хорошие и плохие времена с ними, но теперь ты усвоил уроки и готов учесть их в своих последующих отношениях.

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Да и вообще твоя реакция на бывших может негативно повлиять на твои нынешние отношения по другой причине. Если ты позволяешь критиковать свою бывшую девушку, то существует ли гарантия, что ты публично через некоторое время не будешь обижать нынешнюю? Барышни это внимательно считывают и делают определенные выводы, помни об этом.