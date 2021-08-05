Толстяки проворнее худеньких: звучит парадоксально, но факт

Если человек полный – значит, он неповоротлив? Да нет, это, как оказалось, банальный стереотип!

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"Люди с избытком массы тела" – не неуклюжи

Ученые исследовали exterior body awareness (EBA) – осознание границ тела. И обнаружили, что толстяков зря считают неуклюжими.

Более того – поскольку они часто опасаются что-то перекинуть, то и нарабатывают лучшую координацию движений, чем худые люди.

Эксперимент в рамках исследовательского проекта был таким:

Испытуемым (добровольным, конечно) давали перчатки, отдаленно управлявшие механическими роботоруками.

Руки же эти были на разном расстоянии от оператора, а еще и за стеклом.

После освоения базовых функций, роботоруки выпускали в своеобразную полосу препятствий.

Заданием было уклоняться от определенных предметов, другие же хватать, а также пролезать в отверстия.

Похожие условия были в эксперименте, где надо было в операторском кресле управлять симулятором автомобиля.

В итоге мозг подопытных быстро начинал воспринимать внешний механизм как часть собственного тела. Но выводы ученых не об этом:

Оказалось, что люди с высоким уровнем EBA привыкали к управлению механизмом быстрее, а задачи в рамках эксперимента выполняли точнее!

Проще говоря, толстяки могут казаться неуклюжими, но на самом деле координация движений у них развита очень и очень хорошо. То, что они это "скрывали", и "разоблачил" эксперимент.



А ты не знал, что толстяки активно занимаются спортом? / Фото Yorkpress

Здесь, правда, надо уточнить, что люди с высоким уровнем EBA – это не только толстяки, но и вообще те, кто плохо осознает границы своего тела. Но это совсем не означает неуклюжесть!

Ведь все они показали лучшую координацию в управлении внешним механизмом, чем худенькие.

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