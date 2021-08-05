Товстуни спритніші за худеньких: звучить парадоксально, але факт

Якщо людина огрядна – отже, неповоротка? Ба ні, це, як виявилося, банальний стереотип!

Фізіологи з Університету Клода Бернара, що в Ліоні у Франції, довели, що огрядність не означає відсутність спритності.

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"Люди з надлишком маси тіла" – не незграбні

Вчені досліджували exterior body awareness (EBA) – усвідомлення меж тіла. І виявили, що товстунів дарма вважають незграбними.

Навіть більше – оскільки вони часто остерігаються щось перекинути, то й напрацьовують кращу координацію рухів, ніж худі люди.

Експеримент у межах дослідницького проєкту був таким:

Піддослідним (добровільним, звісно) давали рукавички, які віддалене керували механічними роботоруками.

Руки ж ці були на різній відстані від оператора, а ще й за склом.

Після опанування базових функцій, роботоруки випускали на своєрідну смугу перешкод.

Завданням було ухилятися від певних предметів, інші ж хапати, а також пролізати в отвори.

Схожі умови були в експерименті, де треба було в операторському кріслі керувати симулятором автомобіля.

У підсумку мозок піддослідних швидко починав сприймати зовнішній механізм як частину власного тіла. Але висновки вчених не про це:

Виявилося, що люди з високим рівнем EBA звикали до управління механізмом швидше, а завдання в межах експерименту виконували точніше!

Простіше кажучи, товстуни можуть здаватися незграбними, але насправді координація рухів у них розвинена дуже й дуже добре. Те, що вони це "приховували", й "викрив" експеримент.



А ти не знав, що товстуни активно займаються спортом? / Фото Yorkpress

Тут, правда, треба уточнити, що люди з високим рівнем EBA – це не тільки товстуни, але й загалом ті, хто погано усвідомлює межі свого тіла. Та це геть не означає незграбність!

Бо ж усі вони показали кращу координацію в управлінні зовнішнім механізмом, ніж худенькі.

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