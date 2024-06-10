"Это скучно": какую сцену в Top Gun: Maverick Том Круз захотел переснять

"Топ Ган: Мэверик" стал ожидаемым и желанным возвращением одного из крупнейших блокбастеров в истории кино, что подтвердили и кассовые сборы. Фильм полон невероятных воздушных экшенов, но Том Круз заскучал от сцены не из них.

Эта конкретная сцена с Дженнифер Коннелли была переснята по настоянию Круза, что хотел сделать ее более захватывающей. Коннелли играет Пенни, бывшую возлюбленную Пита Митчелла (Круза), которая возобновляет отношения с пилотом, когда тот возвращается в качестве инструктора в школу "Топ Ган".

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Актриса рассказала о сцене, которую Том Круз захотел переснять в Top Gun

Их сцены в фильме, конечно, не экшн, они являются романтическим подсюжетом. И вот актриса призналась, что первую версию одной сцены с ними, где герои вместе отправляются в плавание, Круз забраковал, потому что она была "скучной".

Сначала мы снимали сцену с парусником в Сан-Диего. Это была красивая лодка, мы видели дельфинов, это было прекрасно. Мы отсняли сцену, сидим там, и Том говорит: "Нет, это скучно. Это недостаточно быстро. Недостаточно круто. Я хочу, чтобы Пенни была очень сильной",

– вспоминала Коннелли.

Крузу не понравилось, что море было спокойным. Это, мол, не показывает, что Пенни – искусная в моряцком деле. Поэтому сцена сменила локацию, ее пересняли в месте с более бурным морем.

Мы поехали в Сан-Франциско, где очень ветрено, и это был совсем другой опыт. Мы промокли, и ветер. Получилось намного лучше. Такой жест, когда она плывет на лодке, и это спокойно и мило, очень отличается от того, когда она плывет на этой лодке, и это действительно похоже на высокооктановый адреналиновый опыт. Я думаю, что это был отличный выбор,

– признала актриса.

А вот режиссер Джо Ковальски сказал даже больше – что сцена под парусами была самой сложной для съемок, и что ее снимали трижды, а не дважды, чтобы сделать все правильно.

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Действительно, Пенни и ее отношениям с героем посвящено не так много экранного времени, поэтому каждая секунда была важна. Итак, Пенни предстала более сильным персонажем, а для зрителей сцена стала интереснее.