Тренер рассказал, как похудеть и вернуться в форму: 3 базовых совета

В своем новом видео тренер по фитнесу Пол Ревалия поделился своими 3 любимыми советами, которые помогут похудеть и вернуться в форму. Возьми их на вооружение, если ты хочешь стать лучшей версией себя вчерашнего.

К сожалению, все мы знаем, что похудеть мужчине не так уж просто. Особенно, если тебе уже перевалило за 30. Метаболизм уже ведет себя откровенно странно, а лишние килограммы иногда появляются буквально из ничего. Но паниковать не стоит, ведь всегда можно найти выход. Не зря же фитнес-тренер Пол Ревалия рассказал, как добиться желаемого результата.

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Дефицит калорий

Как и следует ожидать, он начинает с объяснения оснований: калорий на входе и выходе.

Есть много недоразумений на этот счет. Но имейте в виду, что вы должны сжигать больше калорий, чем потребляете,

– подчеркивает тренер.

Но Ревалия рекомендует не увлекаться попытками подсчитать, сколько калорий сжигается в результате упражнений, ведь сделать это очень непросто. Фитнес-программы и трекеры, вероятно, не дадут тебе точного числа, а зацикливание на этих цифрах может повести тебя ложным путем.



Пересмотри свой рацион, чтобы добиться успеха в похудении / Фото Brooke Lark

Ревалия предлагает самый подходящий подход – сосредоточиться на потреблении. Как только ты подойдешь к этому вопросу более основательно, ты гораздо лучше поймешь, как правильно питаться для достижения своих целей. Это даст тебе гибкость при составлении диеты, работающей для тебя. И у тебя будет больше шансов похудеть и сохранить свою физическую форму.

Тренер напоминает, что плохой еды не бывает. Просто некоторые продукты лучше подходят для достижения твоих целей, чем другие.

Добавь больше движения

Ревалия продолжил с физической активности. Движение нужно сделать важной частью твоего образа жизни. И необязательно, чтобы это были упражнения или походы в тренажерный зал.

Можно просто ходить на работу пешком, устраивать каждые несколько дней уборку дома и отказаться от подъема на лифте. Это уже неплохое начало, если тебе хочется избавиться от лишних килограммов.



Начни наконец-то ходить на работу пешком / Фото Arturo Castaneyra

Составь график

Его третий совет состоит в том, что тебе нужно научиться планировать заранее. Составь распорядок, которого ты сможешь соблюдать. Это позволит тебе не только знать, что делать, но и когда. Речь идет о приемах пищи и той же физической активности.

Четкий график позволит тебе не лениться и не нарушать режим работы над собственным телом. А еще он сделает процесс структурированным и более легким.



Четкий график заставит тебя не отходить от плана / Фото Priscilla Du Preez

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Это, конечно же, основания. И на твоем пути к похудению может появиться еще несколько пунктов, которые помогут добиваться желаемого результата. Главное – не сдаваться и уверенно идти к своей цели. Гарантируем, результат тебе понравится настолько, что ты просто не захочешь останавливаться!