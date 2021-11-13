Важно понимать, что количество калорий изменяется в зависимости от типа пиццы (домашняя или в заведении), ее ингредиентов, способа приготовления и прочего. Надеемся, что после этого материала ты больше не будешь съедать по несколько кусков пиццы за один раз.

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Сколько калорий в куске пиццы

По словам экспертов VeryWellFit, кусок обычной сырной пиццы может содержать от 200 калорий. И это кажется не столь же и большим количеством. Однако оно может расти в зависимости от других ингредиентов, которые добавляются в блюдо. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, такова калорийность популярных пицц:

Сыр – 285 калорий

Экстра сыр – 312 калорий

Пеперони – 313 калорий

Колбаса – 325 калорий

Мясо и овощи – 249 калорий

Овощи – 235 калорий

Маргарита – 241 калория

Сицилийская – 229 калорий



Кусок пиццы может содержать от 200 калорий / Фото Shourav Sheikh

Но следует также понимать, что в разных заведениях одна и та же пицца может иметь разную калорийность. Где-то она будет меньше, а где-то значительно больше. Поэтому эксперты рекомендуют отдавать предпочтение конструкторам пиццы. С их помощью можно скорректировать калорийность пиццы.

С другой стороны, следует помнить, что мы не всегда едим один кусок пиццы. Как правило, обходится 3 – 4. Это, если рассмотреть обычную пиццу с 285 калориями на кусок, – накопит 1 140 калорий. Звучит уже не очень круто, если добавить к этому еще и напитки и прочее.

Как эффективно сжечь калории

Согласно данным LiveStrong, бег в течение 15 минут со скоростью около 8 километров в час будет сжигать 145 калорий. Следует заметить, что количество сожженных калорий варьируется в зависимости от твоего телосложения.

В общем, чтобы сжечь 300 калорий из куска пиццы нужно пробежать 30 минут.



Кусок пиццы "сжигается" за 30 минут бега / Фото Jenny Hill

Если в твоем рационе постоянный перебор с калориями, тебе понадобится гораздо больше времени на ходьбу или выполнение других упражнений. Всё для того, чтобы их сжечь. У тебя сбалансированная диета и ты однажды решил съесть пиццу – ничего не произойдет. Просто постарайся не включать ее в ежедневный рацион.

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