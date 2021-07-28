Твоё тело будет гореть: взрывная тренировка на пляже от профи – видео

Отпуск или путешествие – еще не причина лениться и целыми днями отлеживаться на лежаках. У тебя есть все шансы поработать над своим телом, отдыхая. Поэтому возьми на вооружение этот мощный комплекс упражнений от фитнес-тренера, который позволит прокачать все тело!

Танцующий фитнес-тренер Ник Волкер беспокоится о том, чтобы ты всегда был в форме. Поэтому он с огромным удовольствием регулярно выкладывает в сети крутые и взрывные тренировки. На этот раз лови комплекс упражнений для всего тела, который можно и нужно выполнять без всякого снаряжения.

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"Как оставаться настоящим?! Использование упражнений для всего тела с собственным весом и высокой интенсивностью – один из моих ключей к поддержанию низкого уровня жирового слоя. Попробуй и ты выполнять эту тренировку 3 раза в неделю", – призывает Ник Волкер.

Взрывная тренировка с собственным весом

Танцуй – это важно для разогрева мышц, а также лучшего притока крови;

– это важно для разогрева мышц, а также лучшего притока крови; Выпады с прыжком: 4 подхода по 30 секунд;

4 подхода по 30 секунд; Отжимания с подъемом тазового дна: 4 подхода по 12 повторений;

4 подхода по 12 повторений; Прыжки с махами руками и ногами: 4 подхода по 30 секунд;

4 подхода по 30 секунд; Прыжки с T-Jack в позицию лягушки: 4 подхода по 30 секунд.

Важно:

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Ника Волкера:

Советы от тренера: не забывай, что тренировки должны дарить тебе удовольствие. В противном случае ты очень быстро остановишься. Также он призывает не изнурять себя. Достаточно всего 30 минут в день, чтобы достичь желаемого результата!

Айда выполнять упражнения от фитнес-тренера. Если начать уже сегодня, то очень скоро ты увидишь изменения, которые будут вдохновлять тебя на новые и новые свершения!

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