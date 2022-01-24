Твоя спина будет рельефной: мощный комплекс упражнений от фитнес-тренера

Мы не устаем подыскивать для тебя крутые и интересные упражнения, с помощью которых ты мог бы строить тело своей мечты. На этот раз лови комплекс от фитнес-тренера, благодаря которому ты проработаешь мышцы спины.

Работа над телом мечты требует последовательности и разнообразия. Итак, если ты понимаешь, что вышел на плато – пора вносить определенные коррективы. К примеру, использовать упражнения, которые раньше не были в твоем арсенале. Возьми на вооружение комплекс для работы над спиной от профессионального фитнес-тренера Владимира Андреишина. Гарантируем, тебе понравится!

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Не устаем напоминать о том, что перед выполнением каких-либо упражнений нужно как следует разогреть свое тело. Это позволит не только ускорить рост мышц, но и избежать возможного травматизма. Так что не ленись.

Как накачать рельефную спину – комплекс упражнений

1. Подтягивание на турнике

Задача: выполнить концентрированно 4 подхода по 10 подтягиваний.

2. Тяга штанги по пояс

Задача: сделай 4 подхода по 12 контролируемых повторений.

3. Вертикальная тяга одной руки

Задача: выполнить 4 подхода по 12 повторений на каждую руку.

4. Вертикальная тяга в наклоне узким хватом

Задача: необходимо совершить 4 подхода по 15 повторений.

5. Тяга нижнего блока с горбатой спиной

Задача: стоит попытаться совершить 4 подхода по 15 повторений в каждом.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Фитнес-тренер рекомендует между подходами отдыхать по 60 секунд. Такой подход позволит тебе выжать максимум из каждого упражнения.

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Мы же добавим, что такой комплекс упражнений может быть как суперсетом, так и дополнением к твоей тренировочной рутине. Здесь уж сам смотри, сколько у тебя есть времени и сил для тренировки.

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Текст публикации Владимира Андреишина

ТРЕНИРОВКА СПИНЫ

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Листай вбок и смотри целую тренировку:

1. Подтягивание на турнике 4 по 10 концентрировано

2. Тяга штанги по пояс 4 по 12

3. Вертикальная тяга одной рукой 4 по 12 на каждую руку

4. Вертикальная тяга в наклоне узким хватом 4 по 15

5. Тяга нижнего блока с горбатой спиной 4 по 15

Отдых между подходами 60 секунд.