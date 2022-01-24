Твоя спина буде рельєфною: потужний комплекс вправ від фітнес-тренера

Ми не втомлюємося підшукувати для тебе круті та цікаві вправи, з допомогою яких ти міг би будувати тіло своєї мрії. Цього разу лови комплекс від фітнес-тренера, завдяки якому ти опрацюєш м'язи спини.

Робота над тілом мрії вимагає послідовності та різноманітності. Тож, якщо ти розумієш, що вийшов на плато – пора вносити певні корективи. Наприклад, використовувати вправи, які раніше не були у твоєму арсеналі. Візьми на озброєння комплекс для роботи над спиною від професійного фітнес-тренера Володимира Андреїшина. Гарантуємо, тобі сподобається!

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Не втомлюємося нагадувати про те, що перед виконанням будь-яких вправ потрібно як слід розігріти своє тіло. Це дозволить не лише прискорити ріст м'язів, а й уникнути можливого травматизму. Тож не лінуйся.

Як накачати рельєфну спину – комплекс вправ

1. Підтягування на турніку

Задача: виконати концентровано 4 підходи по 10 підтягувань.

2. Тяга штанги до пояса

Задача: зроби 4 підходи по 12 контрольованих повторень.

3. Вертикальна тяга однієї руки

Задача: виконати 4 підходи по 12 повторень на кожну руку.

4. Вертикальна тяга в нахилі вузьким хватом

Задача: необхідно зробити 4 підходи по 15 повторень.

5. Тяга нижнього блока з горбатою спиною

Задача: варто спробувати зробити 4 підходи по 15 повторень у кожному.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Фітнес-тренер рекомендує між підходами відпочивати по 60 секунд. Такий підхід дозволить тобі витиснути максимум з кожної вправи.

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Ми ж додамо, що такий комплекс вправ може бути як суперсетом, так і доповненням до твоєї тренувальної рутини. Тут уже сам дивися, скільки у тебе є часу і сил для тренування.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Володимира Андреїшина

ТРЕНУВАННЯ СПИНИ

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ГОРТАЙ ВБІК ТА ДИВИСЬ ЦІЛЕ ТРЕНУВАННЯ:

1. Підтягування на турніку 4 по 10 концентровано

2. Тяга штанги до пояса 4 по 12

3. Вертикальна тяга однією рукою 4 по 12 на кожну руку

4. Вертикальна тяга в нахилі вузьким хватом 4 по 15

5. Тяга нижнього блока з горбатою спиною 4 по 15

Відпочинок між підходами 60 секунд.