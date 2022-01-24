Твоя спина буде рельєфною: потужний комплекс вправ від фітнес-тренера
Джерело:інстаграм Володимира Андреїшина
Ми не втомлюємося підшукувати для тебе круті та цікаві вправи, з допомогою яких ти міг би будувати тіло своєї мрії. Цього разу лови комплекс від фітнес-тренера, завдяки якому ти опрацюєш м'язи спини.
Робота над тілом мрії вимагає послідовності та різноманітності. Тож, якщо ти розумієш, що вийшов на плато – пора вносити певні корективи. Наприклад, використовувати вправи, які раніше не були у твоєму арсеналі. Візьми на озброєння комплекс для роботи над спиною від професійного фітнес-тренера Володимира Андреїшина. Гарантуємо, тобі сподобається!
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Не втомлюємося нагадувати про те, що перед виконанням будь-яких вправ потрібно як слід розігріти своє тіло. Це дозволить не лише прискорити ріст м'язів, а й уникнути можливого травматизму. Тож не лінуйся.
Як накачати рельєфну спину – комплекс вправ
1. Підтягування на турніку
- Задача: виконати концентровано 4 підходи по 10 підтягувань.
2. Тяга штанги до пояса
- Задача: зроби 4 підходи по 12 контрольованих повторень.
3. Вертикальна тяга однієї руки
- Задача: виконати 4 підходи по 12 повторень на кожну руку.
4. Вертикальна тяга в нахилі вузьким хватом
- Задача: необхідно зробити 4 підходи по 15 повторень.
5. Тяга нижнього блока з горбатою спиною
- Задача: варто спробувати зробити 4 підходи по 15 повторень у кожному.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Фітнес-тренер рекомендує між підходами відпочивати по 60 секунд. Такий підхід дозволить тобі витиснути максимум з кожної вправи.
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Ми ж додамо, що такий комплекс вправ може бути як суперсетом, так і доповненням до твоєї тренувальної рутини. Тут уже сам дивися, скільки у тебе є часу і сил для тренування.
Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:
Текст публікації Володимира Андреїшина
ТРЕНУВАННЯ СПИНИ
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ГОРТАЙ ВБІК ТА ДИВИСЬ ЦІЛЕ ТРЕНУВАННЯ:
1. Підтягування на турніку 4 по 10 концентровано
2. Тяга штанги до пояса 4 по 12
3. Вертикальна тяга однією рукою 4 по 12 на кожну руку
4. Вертикальна тяга в нахилі вузьким хватом 4 по 15
5. Тяга нижнього блока з горбатою спиною 4 по 15
Відпочинок між підходами 60 секунд.