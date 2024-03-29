Эксперт по долголетию назвал главную причину быстрого старения

Никто не хочет стареть быстро, поэтому и есть так много вариантов ухода за кожей, антивозрастных процедур и "чудодейственных решений". Но не все из этого приносит желаемый эффект, ведь старение неизбежно.

Мы все достигнем момента, когда появятся морщины и седина, но – есть способы замедлить этот процесс благодаря формированию полезных привычек. А что же имеет противоположный эффект и приводит к ускоренному старению?

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Быстрое старение: что вызывает его, по мнению эксперта

Доктор Нейл Полвин – эксперт в области долголетия и регенеративной медицины. Свою карьеру он посвятил помощи спортсменам и знаменитостям "биохакать" свои тела, чтобы улучшить здоровье и замедлить старение.

За годы исследований и практики он обнаружил, что есть один ключевой фактор, который, кажется, является самым большим виновником того, что мы стареем значительно быстрее. По мнению доктора Полвина, основной причиной того, что ты можешь выглядеть и чувствовать себя гораздо старше преждевременно, является недостаток сна.

Сном люди часто жертвуют по разным причинам, но делают это очень зря / Фото freepik

Сон – это то, чем многие люди готовы пожертвовать по разным причинам, игнорируя утверждение науки: достаточное количество сна и его качество являются залогом долголетия, крепкого здоровья и даже защиты мозга от ухудшения памяти, концентрации и способности учиться.

Когда мы спим, тело исцеляет себя. Сон от 7 до 8 часов в сутки помогает улучшить здоровье клеток и тканей, когнитивные функции, иммунитет, уровень энергии и метаболизм. Зато недостаток сна может вызвать различные проблемы, такие как высокое давление, депрессия, ожирение, инсульт, диабет и болезни сердца,

– пишет эксперт.

Также недостаток сна может привести к преждевременному появлению морщин, негативно повлиять на внешний вид и здоровье кожи, ослабить иммунную систему и многое другое. С другой стороны, полноценный сон является главным инструментом для сохранения молодости.

Поэтому Полвин рекомендует соблюдать режим сна и бодрствования, а также:

Подвергать себя воздействию солнечного света в течение дня.

Не злоупотреблять кофеином и алкоголем.

Ограничить экраны на ночь.

Расслабляться перед сном

Сделать спальню идеальным местом для сна.

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