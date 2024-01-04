Люди не могут жить вечно или стать бессмертными, но кое-что можно сделать – замедлить темп старения, изменить биологический возраст (это возраст тела, не паспортный). То есть защитить свои мышцы, кости, умственные способности так, чтобы не терять их с годами.

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В Стэнфордском университете есть центр, посвященный изучению долголетия (Stanford Center on Longevity). Там проводятся различные исследования, чтобы выяснить, как люди могут жить дольше и лучше. И учёные там обнаружили некоторые важные факторы.

Как прожить дольше: что предлагает Стэнфордский университет

Дело не в достижении целей, а в том, чтобы к ним идти. Стэнфордское исследование, проводившееся 95 лет, выявило: есть один главный фактор, который может помочь людям прожить дольше и здоровее. И это – всегда стремиться к цели. Это не значит, что не важно достигать целей, но когда ты достигаешь одной, важно ставить другую. Это дает причину идти вперед, оставаться активным и счастливым.

Стэнфордское исследование, проводившееся 95 лет, выявило: есть один главный фактор, который может помочь людям прожить дольше и здоровее. И это – всегда стремиться к цели. Это не значит, что не важно достигать целей, но когда ты достигаешь одной, важно ставить другую. Это дает причину идти вперед, оставаться активным и счастливым. Личная организация. Льюис Терман, один из ведущих экспертов Стэнфорда по долголетию, предположил, есть кое-что, что может помочь человеку замедлить старение – это, например, высокий уровень личной организованности. Организованность может помочь тебе лучше спать, снизить стресс, поддерживать здоровые привычки и даже лучше заботиться о своих деньгах. А деньги тоже важны, если ты планируешь жить гораздо дольше.



Стэнфордский университет определил несколько факторов, которые могут замедлить старение / Фото freepik

Не ограничивайся кардиотренировками, добавь силовые и функциональные. Физические упражнения чрезвычайно важны, чтобы жить дольше и лучше, быть здоровым, заботиться о весе и психическом здоровье, а также для укрепления костей, повышения выносливости, поддержания мышечной массы и предотвращения набора жира. Важно при этом делать функциональные упражнения, помогающие лучше выполнять повседневную деятельность.

Физические упражнения чрезвычайно важны, чтобы жить дольше и лучше, быть здоровым, заботиться о весе и психическом здоровье, а также для укрепления костей, повышения выносливости, поддержания мышечной массы и предотвращения набора жира. Важно при этом делать функциональные упражнения, помогающие лучше выполнять повседневную деятельность. Укрепляй отношения. Сосредоточение энергии на работе и целях может помочь прожить дольше, но также важно уделять время отношениям, укреплять их и оставаться социальным. Стэнфорд и многие другие учреждения обнаружили, что друзья и пары имеют важное значение для долголетия. Одиночество – это серьезная проблема, которая может повлиять на мозг и ускорить снижение когнитивных функций. Стэнфордский университет утверждает, что нужно иметь 3 – 5 близких друзей.

Сосредоточение энергии на работе и целях может помочь прожить дольше, но также важно уделять время отношениям, укреплять их и оставаться социальным. Стэнфорд и многие другие учреждения обнаружили, что друзья и пары имеют важное значение для долголетия. Одиночество – это серьезная проблема, которая может повлиять на мозг и ускорить снижение когнитивных функций. Стэнфордский университет утверждает, что нужно иметь 3 – 5 близких друзей. Анализируй, откуда происходит твоя еда. В Стэнфорде отмечают важность пищи и ее роль в долголетии. Но это не только о том, что важно питаться здоровой пищей и употреблять много овощей и фруктов, но и о том, откуда происходит еда. Ведь есть продукты, особенно из животного мира, которые происходят из очень загрязненных и неблагополучных мест и могут быть очень вредны для человека.

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