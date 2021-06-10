"Колеса автобуса остаются спущенными": Уилл Смит рассмешил сеть попытками похудеть – видео

Не так давно пользователей сети озадачил располневший Уилл Смит. Теперь же актер пытается вернуться к идеальной форме. И его старания мы можем наблюдать на инстаграме Смита. Вот, например, он выложил ролик, который не на шутку развеселил его подписчиков.

Уилл Смит попытался выполнить упражнение с переворота шины. Оно может казаться очень простым: присядь, подними, толкни и наблюдай, как шина опрокидывается. Можешь повторить? А вот мы не уверены. Особенно, если ты – новичок. Уилл Смит, очевидно, один из них.

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На новом видео, опубликованном Уиллом Смитом в инстаграме, можно увидеть его очередные потуги вернуться к идеальной физической форме. Актер снова вернулся в тренажерный зал и попытался перебросить огромную шину.

"Это просто шина. Это просто шина...", – снисходительно говорит актер.

Однако, когда он пытается выполнить свое первое переворачивание, эта уверенность быстро переходит в страх. Для максимального эффекта Уилл Смит показал, как на самом деле чувствовал себя в момент подъема шины. Это не на шутку развеселило пользователей сети.

В подписи к посту Смит пошутил: "Колеса автобуса остаются спущенными". Тренер, чтобы актер не думал, что эта задача из категории невозможных, за считанные секунды поднял шину. Это, собственно, вызвало неподдельный восторг со стороны Смита.

Смотри видео, как Уилл Смит пытается перебросить тяжелую шину:

Эксперты отмечают, что в следующий раз Смиту нужно просто заняться чем-то легче. Но они также отмечают, что его стремление добиться желаемых результатов однозначно впечатляет. Более того: эксперименты во время тренировок – это всегда очень и очень хорошо!

Если же опрокидывания шины не для тебя, ты можешь попробовать другие упражнения с кроссфита. Например, можешь прыгать на ящик, тренироваться с кувалдой или бросать медбол. Поверь, эти упражнения тоже могут сильно надрать не только тебе задницу, но и лишнему весу, который упорно не хочет покидать тебя.

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