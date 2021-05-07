Фитнес-директор Men's Health Эбенезер Сэмюэл дал 4 советы, которые помогли бы располнелому Уиллу Смиту вернуться к предыдущей форме . Айда смотреть, что рекомендуют сделать, чтобы избавиться немалого живота, а также других признаков избыточного веса.

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1. Начни с мобильности

"Если Смит немедленно начнет с тяжелых приседаний со штангой или жима лежа, конечно, он сможет перемещать вес. Но его мышечные ткани не позволяют этим движениям происходить должным образом", – отмечает Сэмюэл.

Поэтому, чтобы избежать травм, Сэмюэл рекомендует ослаблять и удлинять соединительные ткани с помощью движений с собственным весом, а также динамической растяжки.

Для начала попробуй растяжку Человека-паука к вращению грудной клетки: прими положение отжимания, потом сделай шаг правой ногой за пределы правой руки. Подними правую руку и потяни ее к потолку, следя за ней глазами. Выполни 3 подхода по 3 – 5 повторений на каждую сторону.



Для начала следует выполнять отжимания или другие упражнения на мобильность / Фото Unsplash

2. Займись спиной

"Если Смит проводил много времени вдали от тренажерного зала, велика вероятность, что ему не хватает силы спины. И это первое, что ему нужно нарастить, а не мышцы "Я – легенды", – говорит тренер.

В наши дни мы проводим кучу времени сидя, и это становится причиной напряжения мышц груди и ослабление ромбовидных мышц и мышц средней части спины. Укрепление этой последней группы мышц вернет лопатки в правильное и безопасное положение, настроив тебя на успех в каждом упражнении от жима лежа к отжиманиям и сгибании на бицепс.

"Тренировка спины – это еще и кратчайший путь к успеху в фитнесе: оно мгновенно улучшит осанку Смита и поможет ему стать выше", – добавил он.

Начни с тяги гантелей: пытайся сделать 3 подхода по 10 – 12 повторений на каждую сторону 2 – 3 раза в неделю.



Упражнения с гантелями помогут проработать мышцы спины / Фото Unsplash

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3. Сила кардио

Если Смит хочет избавиться от лишнего жира, у него возникнет соблазн заниматься на беговой дорожке, но это не лучший вариант.

"Честно говоря, последнее, что тебе нужно, если ты пытаешься вернуться в форму, – это бесконечные кардио-упражнения: гребля, езда на велосипеде или бег. Помни: спустя годы после тренировок твоё тело перестает двигаться с правильной механикой, и повторение этих плохих механик снова и снова может привести к боли в коленях, спине и других проблемах", – говорит Сэмюэл.

Смит должен начать с восстановления своей силы, выполняя ключевые движения: отжимания, тяги гантелей, румынской становой тяги, а также приседания с собственным весом.

"Это также важно, ведь после 40 лет часто наступает саркопения, возрастная потеря мышечной массы у мужчин. Ты не можешь компенсировать эту потерю мышц, набирая километры на беговой дорожке. Ты можешь компенсировать это, настойчиво работая над наращиванием и сохранением мышц", – добавляет эксперт.



Вместо привычного бега тренеры рекомендуют становую тягу / Фото Unsplash

4. Подружись с медболом

Мужчины после 50 такие, как Смит, также сталкиваются с другой проблемой: их тела не столь взрывоопасные, как раньше, и с возрастом очень важно упорно трудиться, чтобы поддерживать эту взрывную силу.

"Чтобы тренировать взрывную силу, тебе нужно работать с легким весом, а затем двигаться с большой скоростью", – объясняет Сэмюэл.

Самое простое упражнение, которое может выполнять Смит – работа с медболом. Просто прижми мяч к груди и сделай все возможное, чтобы бросить его как можно выше. Дай ему удариться о землю и повторы бросок снова. Выполни 3 подхода по 3 повторения в день, чтобы сохранить и развить взрывную силу. Это не только просто и весело, но и очень эффективно.



Возьми на вооружение медбол / Фото James Michelfelder

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