Фитнес-директор Men's Health Эбенезер Сэмюэл дал 4 советы, которые помогли бы располнелому Уиллу Смиту вернуться к предыдущей форме. Айда смотреть, что рекомендуют сделать, чтобы избавиться немалого живота, а также других признаков избыточного веса.
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1. Начни с мобильности
"Если Смит немедленно начнет с тяжелых приседаний со штангой или жима лежа, конечно, он сможет перемещать вес. Но его мышечные ткани не позволяют этим движениям происходить должным образом", – отмечает Сэмюэл.
Поэтому, чтобы избежать травм, Сэмюэл рекомендует ослаблять и удлинять соединительные ткани с помощью движений с собственным весом, а также динамической растяжки.
Для начала попробуй растяжку Человека-паука к вращению грудной клетки: прими положение отжимания, потом сделай шаг правой ногой за пределы правой руки. Подними правую руку и потяни ее к потолку, следя за ней глазами. Выполни 3 подхода по 3 – 5 повторений на каждую сторону.
Для начала следует выполнять отжимания или другие упражнения на мобильность / Фото Unsplash
2. Займись спиной
"Если Смит проводил много времени вдали от тренажерного зала, велика вероятность, что ему не хватает силы спины. И это первое, что ему нужно нарастить, а не мышцы "Я – легенды", – говорит тренер.
В наши дни мы проводим кучу времени сидя, и это становится причиной напряжения мышц груди и ослабление ромбовидных мышц и мышц средней части спины. Укрепление этой последней группы мышц вернет лопатки в правильное и безопасное положение, настроив тебя на успех в каждом упражнении от жима лежа к отжиманиям и сгибании на бицепс.
"Тренировка спины – это еще и кратчайший путь к успеху в фитнесе: оно мгновенно улучшит осанку Смита и поможет ему стать выше", – добавил он.
Начни с тяги гантелей: пытайся сделать 3 подхода по 10 – 12 повторений на каждую сторону 2 – 3 раза в неделю.
Упражнения с гантелями помогут проработать мышцы спины / Фото Unsplash
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3. Сила кардио
Если Смит хочет избавиться от лишнего жира, у него возникнет соблазн заниматься на беговой дорожке, но это не лучший вариант.
"Честно говоря, последнее, что тебе нужно, если ты пытаешься вернуться в форму, – это бесконечные кардио-упражнения: гребля, езда на велосипеде или бег. Помни: спустя годы после тренировок твоё тело перестает двигаться с правильной механикой, и повторение этих плохих механик снова и снова может привести к боли в коленях, спине и других проблемах", – говорит Сэмюэл.
Смит должен начать с восстановления своей силы, выполняя ключевые движения: отжимания, тяги гантелей, румынской становой тяги, а также приседания с собственным весом.
"Это также важно, ведь после 40 лет часто наступает саркопения, возрастная потеря мышечной массы у мужчин. Ты не можешь компенсировать эту потерю мышц, набирая километры на беговой дорожке. Ты можешь компенсировать это, настойчиво работая над наращиванием и сохранением мышц", – добавляет эксперт.
Вместо привычного бега тренеры рекомендуют становую тягу / Фото Unsplash
4. Подружись с медболом
Мужчины после 50 такие, как Смит, также сталкиваются с другой проблемой: их тела не столь взрывоопасные, как раньше, и с возрастом очень важно упорно трудиться, чтобы поддерживать эту взрывную силу.
"Чтобы тренировать взрывную силу, тебе нужно работать с легким весом, а затем двигаться с большой скоростью", – объясняет Сэмюэл.
Самое простое упражнение, которое может выполнять Смит – работа с медболом. Просто прижми мяч к груди и сделай все возможное, чтобы бросить его как можно выше. Дай ему удариться о землю и повторы бросок снова. Выполни 3 подхода по 3 повторения в день, чтобы сохранить и развить взрывную силу. Это не только просто и весело, но и очень эффективно.
Возьми на вооружение медбол / Фото James Michelfelder
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Если Уилл Смит возьмет на вооружение эти советы, то очень скоро он будет поражать своих подписчиков идеальным телом. И мы не сомневаемся, что где-то так оно и будет.