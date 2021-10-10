Украинская Ким Кардашьян примерила ангельские крылья в откровенном нижнем белье
Источник:инстаграм Алены Омович
Ну любит Алена Омович эпатировать публику. И делает она это, как ты уже понял, в довольно экстравагантных образах. Вот на этот раз украинская Ким Кардашьян примерила ангельские крылья, которые идеально дополнили откровенное нижнее белье. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!
Если делать что-то горячее, то выжимать из этого максимум. Пожалуй, именно такого правила придерживается Алена Омович. Иначе как объяснить ее откровенные фото, которые она регулярно выкладывает в сети. Вот, например, в образе соблазнительного ангела...
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"Падший ангел", – написала она под публикацией.
Эти несколько кадров Алены Омович безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Одни из самых красивых фото в инстаграме";
- "Очень круто";
- "Обе фотографии очень красивые";
- "Вау, ты чрезвычайная";
- "Ты просто безупречна";
- "Красота, от которой захватывает дух";
- "Шикарная";
- "Это настолько прекрасно";
- "Этими изгибами и ножками можно любоваться вечность";
- "Просто космос!".
Алена Омович примерила образ соблазнительного ангела / Фото с инстаграма Омович
Алена Омович примерила образ соблазнительного ангела / Фото с инстаграма Омович
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Алена Омович – одна из тех красавиц, на которых ты просто обязан подписаться. Но будь максимально осторожным, чтобы твоя возлюбленная не стала ревновать к украинской Ким Кардашьян!