На горячих фото, которые выложила в инстаграме Синди Прадо, она позирует в кружевном нижнем белье. Особую пикантность кадрам добавила локация, где они сделаны. Ведь нет ничего жарче, чем наслаждаться соблазнительной красавицей в роскошном автомобиле.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

"Публикую свои первые фото с Тосканы", – написала она под постом.

Поклонникам Синди Прадо безумно понравились кадры модели. Они не только были максимально щедрыми на лайки, но и оставили множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ох, какая же ты горячая";

"Крошка, люблю тебя очень";

"Настоящая богиня";

"Какая же ты красивая";

"Ты просто безупречная";

"От этих фото невозможно оторвать взгляда";

"Этой машине сказочно повезло";

"Привлекательная и сексуальная";

"Я в восторге".



Синди Прадо в кружевном белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Прадо



Синди Прадо в кружевном белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Прадо

Тебе понравится "Произведение искусства": соблазнительные формы модели Люсии Яворчековой взбудоражили сеть