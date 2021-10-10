Українська Кім Кардашян приміряла ангельські крила у відвертій спідній білизні

Ну любить Альона Омович епатувати публіку. І робить вона це, як ти вже зрозумів, у доволі екстравагантних образах. От цього разу українська Кім Кардашян приміряла ангельські крила, які ідеально доповнили відверту спідню білизну. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

Якщо вже робити щось гаряче, то витискати з цього максимум. Мабуть, саме такого правила дотримується Альона Омович. Інакше як пояснити її відверті фото, які вона регулярно викладає в мережі. От, наприклад, в образі спокусливого ангела...

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"Ангел, що впав з небес", – написала вона під публікацією.

Ці кілька кадрів Альони Омович шалено сподобалися її підписникам. Про це свідчать десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Одні з найкрасивіших фото в інстаграмі";

"Дуже круто";

"Обидві фотографії дуже красиві";

"Вау, ти надзвичайна";

"Ти просто бездоганна";

"Краса, від якої перехоплює подих";

"Шикарна";

"Це настільки прекрасно";

"Цими вигинами і ніжками можна милуватися вічність";

"Просто космос!".



Альона Омович приміряла образ спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович



Альона Омович приміряла образ спокусливого ангела / Фото з інстаграму Омович

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Альона Омович – одна з тих красунь, на яких ти просто зобов'язаний підписатися. Але будь максимально обережним, щоб твоя кохана не почала ревнувати до української Кім Кардашян!